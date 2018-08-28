اتصالات الجزائر تطلق خدمة جديدة للحصول على خط هاتفي ثابت عبر الإنترنت

أطلق مجمع اتصالات الجزائر خدمة جديدة تتمثل في تسجيل طلب الحصول على خط هاتفي ثابت عبر الأنترنيت حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات المؤسسة.

وأوضح ذات المصدر، أنّ هذه الخدمة الجديدة تسمح بتسجيل طلبات الحصول على خط هاتفي ثابت عبر الأنترنت.

وأنه للقيام بذلك يتعيّن على الزبون الدخول إلى الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر طلب خط هاتفي ثابت على الرابط :

www.algerietelecom.dz/fr/demande-na وملء استمارة التسجيل في الخدمة ليتلقى

بعدها رسالة الكترونية تؤكد له نجاح عملية التسجيل.

وأكد البيان انه بفضل هذه الخدمة ترفع اتصالات الجزائر عن زبائنها عناء التنقل إلى الوكالات التجارية لتقديم طلب الحصول على خط هاتفي ثابت.

كما تطلعهم على نتائج دراسة الجدوى عبر البريد الالكترونيي مجددة بالمناسبة “التزامها الدائم بتعزيز استراتيجيتها القائمة على التقرب أكثر من زبائنها.

من أجل تلبية تطلعاتهم على أحسن وجه”.

ولمزيد من المعلومات تدعو اتصالات الجزائر زبائنها الى زيارة موقعها الالكتروني: www.algerietelecom.dz .

أو التواصل عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك : www.facebook.com/algerietelecomgroupe/