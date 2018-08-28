الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على أي رسوم أمريكية جديدة

أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للرد فورا على أي رسوم جمركية إضافية تفرضها الولايات المتحدة على منتجات الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، دانيال روزاريو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، نقلا عن "روسيا اليوم"، "إذا طبقت الولايات المتحدة أي تعريفة إضافية على السلع الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بسرعة".

كذلك أشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعملان في الوقت الراهن نحو "شراكة اقتصادية أوثق"، وذلك في إطار اتفاقيات تمت بين بروكسل وواشنطن الشهر الماضي.