ولد قدور في البيرو لبحث مسائل الاستثمار و الشراكة

يشرع الرئيس المدير العام لسوناطراك ابتداء من يوم الثلاثاء في زيارة عمل إلى ليما (البيرو) لبحث المسائل المتعلقة بالشراكة و الاستثمار مع مسؤولين سامين في قطاع الطاقة بجمهورية بيرو, حسبما علم لدى المجمع البترولي و الغازي.

و من المنتظر أن يلتقي ولد قدور الذي حل أمس الاثنين بليما بوزير الطاقة البيروفي, فرانسيسكو اسمود ميزانو و بنائب الوزير المكلف بالمحروقات, ايدواردو الفريدو غيفارا دود.

كما سيجري المسؤول الأول لسوناطراك محادثات مع مسؤولي الوكالة البيروفية المكلفين بضبط ما قبل الانتاج البترولي و رئيس مجلس ادارة الشركة البترولية الوطنية لبيرو "بتروبيرو".

و خلال تواجده في بيرو سيدرس ولد قدور المشاريع الغازية التي طورتها سوناطراك في هذه البلد بحيث سيلتقي في هذا الإطار بمساهمين بالشركة البيروفية "تي جي بي" التي يملكها مجمع متعدد الجنسيات متكون من أناغاز و سوناطراك و الصندوق الكندي للمعاشات (سي بي بي إي بي).

و سيعقد الرئيس المدير العام لسوناطراك على هامش هذه الزيارة جلسة عمل مع طاقم مجمعه بمقر سوناطراك-بيرو لاستعراض المشروع البترولي الغازي "كاميسي" الذي يعد المجمع الجزائري طرفا فيه و لتقييم وضعية مشروع نقل الغاز "تي جي بي" و آفاق التنمية فيما يخص هذين المشروعين الهامين.

و عقب زيارته لبيرو سيتوجه ولد قدور إلى بوليفيا للمشاركة يومي الخميس و الجمعة في المنتدى الدولي للغاز و البتروكيمياء و الوقود الأخضر.

وسيشارك ولد قدور خلال المنتدى في اجتماع حول التنقيب عن المحروقات و استكشافها وهذا إلى جانب مسؤولي "غازبروم" السيد ألكسي ميلر و "توتال" السيد بتريك بوياني و ريبسول السيد أنتونيو بروفو.