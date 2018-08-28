توقعات بزيادة طفيفة في إيرادات الدولة

الحكومة تؤجل قرار مراجعة سياسية الدعم إلى ما بعد 2019

ـ ميزانية الجزائريين لـ 2019 بـسعر مرجعي للبترول يقدر بـ 60 دولارا

تتجه الحكومة إلى رفع السعر المرجعي لبرميل النفط في مشروع قانون المالية لسنة 2019 إلى 60 دولارا، بعدما حدد بـ 50 دولارا في موازنة المالية لسنة 2018، وتؤكد التسريبات الأولية غير الرسمية لمسودة قانون المالية عن تأجيل الحكومة قرار مراجعة سياسة الدعم إلى ما بعد 2019، كما توقعت المسودة زيادة طفيفة في إيرادات الدولة، مع تقليص حجم الواردات وعجز الميزان التجاري، إضافة إلى تحسن طفيف في توازن الميزانية وانخفاض كبير في الانفاق وزيادة كبيرة في ميزانية التشغيل.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتجاوز أسعار النفط 75 دولارا للبرميل بفعل تراجع المخزونات الأمريكية والتوترات التجارية بين واشنطن وإيران، ويرون أن هذا الارتفاع سيكون في صالح الجزائر، من منطلق أنه كلما زاد السعر كان أفضل إلا أن الميزانية مرتكزة على 50 دولارا للبرميل في 2018وعلى 60 دولارا في 2019، ويتوقع المشروع معدل نمو للاقتصاد الوطني بنسبة 2.6 بالمائة خلال 2019 و3.4 بالمائة في 2020 و3.2 بالمائة في 2021 بمعدل تضخم قدره 4.5 بالمائة.

وحسب التسريبات الأولية غير الرسمية لمسودة قانون المالية 2019 فإن الحكومة قررت تأجيل مشروع مراجعة سياسة الدعم التي يستفيد منها الجزائريون، حيث أقرت كذلك زيادة على مستوى التحويلات بنسبة 0.7 بالمائة. يذكر أن قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة في موازنة السنة المقبلة بلغت 1772 مليار دينار، وهو ما يمثل 8.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل غلاف مالي يقدر بـ 1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018.

وحسب المصدر ذاته فإن الحكومة خصصت أكثر من 64 بالمائة من قيمة التحويلات الاجتماعية لفائدة العائلات والسكن والصحة، وكان لافتا ضمن المشروع الزيادة المسجلة في قيمة الاعتماد المخصصة لمساعدة العائلات، والتي ارتفعت إلى 445 مليار دينار، مقابل 414.4 مليار دينار في قانون المالية 2018، مما يمثل 25 بالمائة من قيمة إجمالي التحويلات الاجتماعية، وجه أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة، حيث خصصت الحكومة ضمن مسودة المشروع 208 مليار دينار لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع من الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية، مقابل 183.2 مليار دينار العام الجاري، بينما خصصت 353 مليار للسكن و336 مليار للصحة، و112 مليار دينار للتعليم.

وتتوقع المسودة الأولية لمشروع قانون المالية 2019 بخصوص قيمة المواد الأساسية بالعملة الأجنبية أن تبلغ 33.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 1 بالمائة مع نهاية العام 2019. وخلال عامي 2020 و2021، ينتظر أن ترتفع الصادرات إلى 34.5 و035.2 مليار دولار على التوالي.

وتتوقع الحكومة أن تصل واردات السلع إلى 44 مليار دولار بزيادة طفيفة عن توقعات 2018، ومن المتوقع كذلك أن يصل هذا الانخفاض في عام 2020 إلى 42.9 مليار وفي 2021 إلى 41.8 مليار، كما ينتظر أن يتحسن الميزان التجاري من خلال تسجيل تباطؤ في العجز خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021، وفقا لتوقعات المشروع، حيث ينتظر أن يبلغ العجز 10.4 ملايير دولار العام المقبل، ليصل إلى 8.2 ملايير دولار ثم 6.4 ملايير دولارخلال عامي 2020 و2021.

وسيلة قرباج