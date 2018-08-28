بزيادة قدرت بـ 44 سنتا

أسعار البرنت فوق 76 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، أمس، إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل جويلية، بسبب ضعف زيادات إنتاج أوبك وتحسن طلب مصافي التكرير الصينية.

بلغت العقود الآجلة لخام برنت 76.65 دولارا للبرميل، مرتفعة بذلك إلى 44 سنتا عن الإغلاق السابق، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 11 جويلية، في حين زادت عقود الخام الأمريكي 17 سنتا لتبلغ 69.04 دولارا للبرميل.

وقالت لجنة المراقبة التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إن منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات قلصوا الإنتاج في جويلية بمقدار تسعة بالمائة فوق ما تعهدوا به.

ومن المقرر أن تفرض واشنطن عقوبات على صادرات النفط الإيرانية اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، وصدرت إيران العضو في أوبك نحو 2.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام منذ بداية العام، ويتوقع معظم المحللين أن تنخفض الصادرات عن هذا المستوى بما لا يقل عن مليون برميل يوميا فور بدء سريان العقوبات.

وجاء في تقرير الوكالة لشهر جويلية: بهذا الشكل يصل الطلب على النفط عام 2018 إلى 99.2 مليون برميل يوميا، أما في عام 2019 فإنه سيرتفع إلى 100.7 مليون برميل في اليوم. وكانت الدول الأعضاء في أوبك قد توصلت خلال اجتماع في فيينا في جوان الماضي إلى توافق حول زيادة الاستخراج بنحو مليون برميل يوميا، بدءا من جويلية، إضافة إلى الحفاظ على اتفاق خفض الاستخراج حتى ديسمبر.

واتفقت دول أوبك وعدد من الدول من خارجها في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم استخراج النفط بإجمالي 1.8 مليون برميل يوميا، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يوميا. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات. وفي نوفمبر 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق ليشمل عام 2018 كاملا.