النفط ينخفض مع زيادة المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متأثرة بأنباء عن زيادة مخزونات النفط الأمريكية، لكن انكماش صادرات إيران في ظل العقوبات الأمريكية حال دون مزيد من الهبوط في السوق.

وسجلت عقود خام "برنت"، بحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينتش، مستوى 75.90 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 5 سنتات عن التسوية السابقة.فيما تراجعت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع أربعة سنتات، إلى 68.49 دولار للبرميل.

وفي الولايات المتحدة، قال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام ارتفعت قليلا بمقدار 38 ألف برميل، إلى 405.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.وعلى الرغم من زيادة المخزونات الأمريكية، قال متعاملون إن أسعار الخام تلقت دعما جيدا، إلى حد ما، من فرض واشنطن عقوبات على طهران ستبدأ في استهداف قطاع النفط اعتبارا من نوفمبر المقبل.