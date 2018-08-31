العملات الأسوأ خلال 2018

صنفت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أسوأ العملات في الأسواق الناشئة لعام 2018، حيث تصدر البيزو الأرجنتيني القائمة.

وذكرت "بلومبرغ" حسب ما نشرته "روسيا اليوم"، أن العملة الأرجنتينية تراجعت مقابل نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام بنسبة 51.7% مسجلة بذلك أسوأ أداء في الأسواق الناشئة خلال العام الجاري.

وجاءت الليرة التركية في المرتبة الثانية في القائمة، حيث انخفضت مقابل الدولار خلال الفترة المذكورة بنسبة 43.6%، يليها في المرتبة الثالثة الريال البرازيلي، الذي هبط بنسبة 20.3%..