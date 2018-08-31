العملات الأسوأ خلال 2018

شريط الاخبار
عطلة المسؤولين تسهم في الانتشار السريع لـالكوليرا قضية إعادة الاعتبار للفنان سليمان عازم تعود إلى الواجهة مهندسون يشككون في صحة مياه السقي... وسمعة الجزائر فلاحيا مهددة وفاة امرأة ببوفاريك متأثرة بالكوليرا الحكومة تؤجل قرار مراجعة سياسية الدعم إلى ما بعد 2019 تيزي وزو تكشف عن مخططها الاستعجالي للوقاية من داء الكوليرا التهاب جنوني لأسعار الأدوات المدرسية هذا الموسم استلام مقررات تعيين الأساتذة الجدد بداية من اليوم انطلاق التسجيلات لطلبة الثانية والثالثة جامعي يوم 4 سبتمبر 10 حالات مؤكدة من بين 27 إصابة بالكوليرا بالعاصمة مديريتا الفلاحة والتجارة بالبليدة تؤكدان سلامة الخضر والفواكه الشائعات حول الكوليرا تلهب مواقع التواصل الاجتماعي أسعار البرنت فوق 76 دولارا للبرميل 56 حالة مؤكدة من بين 161 حالة منذ 7 أوت المواطن هو المسؤول عن انتشار النفايات سيال ترفع نسبة الكلور في الماء بمحطات معالجة المياه طلبة يشنون حملة لمقاطعة المطاعم الجامعية خوفا من الكوليرا مولودية الجزائر- وفاق سطيف (اليوم بملعب 5 جويلية سا 14) اتصالات الجزائر تطلق عرضها الجديد Idoom Fibre Pro دخول اجتماعي مرهق للأسر الجزائرية عبء التضخم يقيد القدرة الشرائية للجزائريين ! تحذير دولي من الكوليرا وسفارات تدعو للتبليغ عن الحالات خلال الندوة الوطنية التحضيرية للدخول المدرسي تحويل ملف تهيئة المنطقة الصناعية صوامع إلى مديرية العمران والبناء لتيزي وزو معهد باستور ينصب فرقا ميدانية لتحليل مياه المنابع غير المحروسة النيران أتلفت 50 هكتارا من الغطاء النباتي بقسنطينة بوتفليقة ينهي مهام قائد القوات البرية ومدير الأمن الداخلي للجيش حماية الجزائر تستوجب اكتساب الجيش لمقومات القوة للحفاظ على الجاهزية القتالية غلق جميع الآبار ومنع صهاريج المياه المتنقلة بجميع بلديات وهران الكوليرا يعجل بانتهاء موسم الاصطياف الحالي باكرا عيسى يستعرض التجربة الجزائرية في مكافحة التطرف البرنت يتراجع متأثرا بالخلافات التجارية الأمريكية ـ الإيرانية افتتاح الدورة البرلمانية العادية في ظروف استثنائية الافسيو مهدد بالتجميد وحداد في ورطة حقيقية الإعلان عن نتائج التحاليل المخبرية لداء الكوليرا اليوم بن غبريت تتمسك بموعد الدخول المدرسي مدوار يتحدى منتقديه ويتوعد بمعاقبتهم الكوليرا لا يؤثر حاليا على تموين أسواق الخضر والفواكه تنصيب خلية أزمة لاحتواء الوباء ولا حالة جديدة بالولاية مؤسسات تعبئة المياه المعدنية ترفع انتاجها لقطع الطريق أمام المضاربين
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. العملات الأسوأ خلال 2018

العملات الأسوأ خلال 2018

  31 أوت 2018 - 15:00   قرئ 71 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
العملات الأسوأ خلال 2018

صنفت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أسوأ العملات في الأسواق الناشئة لعام 2018، حيث تصدر البيزو الأرجنتيني القائمة.

وذكرت "بلومبرغ" حسب ما نشرته "روسيا اليوم"، أن العملة الأرجنتينية تراجعت مقابل نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام بنسبة 51.7% مسجلة بذلك أسوأ أداء في الأسواق الناشئة خلال العام الجاري.

 

وجاءت الليرة التركية في المرتبة الثانية في القائمة، حيث انخفضت مقابل الدولار خلال الفترة المذكورة بنسبة 43.6%، يليها في المرتبة الثالثة الريال البرازيلي، الذي هبط بنسبة 20.3%..

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات