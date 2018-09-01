الانتاج الوطني للحبوب يتجاوز 60 مليون قنطار

اكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ،عبد القادر بوعزغي اليوم بالجزائر ان الانتاج الوطني من الحبوب سجل رقما قياسيا ببلوغه أكثر من 60 مليون قنطار و ذلك خلال موسم الحصاد و الدرس 2017-2018.

وأوضح بوعزقي خلال لقاء لتقييم موسم الحصاد و الدرس 2017-2018 ان الإنتاج الإجمالي الذي تم تحقيقه قدر بـ 5ر60 مليون قنطار مقابل 7ر34 مليون قنطار خلال الموسم الماضي ،أي بارتفاع بلغ 4ر74 بالمائة.

و قال الوزير "شعبة الحبوب تمكنت خلال موسم 2017-2018 من تحقيق إنتاج قياسي لم يسبق تسجيله، ويعود أساسا إلى الجهود الكبيرة التي تم تسخيرها من حيث تعبئة وتوفير الموارد البشرية وكذا الوسائل المادية اللازمة" .