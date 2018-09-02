انخفاض العجز التجاري خلال 7 أشهر الأولى من 2018

تراجع العجز التجاري للجزائر بأكثر من 53 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 منتقلا إلى 252ر3 مليار دولار مقابل 992ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، حسب ما علمت واج لدى الجمارك.

و ارتفعت الصادرات ما بين يناير و يوليو 2018 إلى 656ر23 مليار دولار مقابل 205ر20 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 ، أي بارتفاع قدره 45ر3 مليار دولار (+08ر17 بالمئة)، حسب معطيات المركز الوطني للإرسال و نظام المعلومات التابع للجمارك.

أما الواردات، فتراجعت بشكل طفيف إلى 908ر26 مليار دولار مقابل 197ر27 مليار دولار خلال فترتي المقارنة، ما يمثل انخفاضا ب289 مليون دولار (-06ر1 بالمئة).

و قد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 88 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقابل 74 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.