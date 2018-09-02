توقعات باستقرار أسعار البرنت عند 75 دولارا

اجتماع أوبك الأسبوع المقبل.. بين تراجع الإنتاج الإيراني وزيادة الإمدادات السعودية

من المنتظر أن ينعقد اجتماع اللجنة الفنية لمراقبة تنفيذ اتفاق أوبك بحر الأسبوع المقبل مقابل تسجيل بورصة أسعار السوق تعافيا حذرا وصل سعر البرميل إلى حدود 78 دولارا، وسط تسجيل ارتفاع في إنتاج النفط السعودي أوت المنصرم إلى نحو 10 مليون و500 ألف برميل يوميا تعويضا لتراجع الإمدادات الإيرانية من السوق، إضافة إلى تصريحات عراقية تفيد بنيتها في رفع صادراتها النفطية في حال وافقت المنظمة مما يزيد الضغط على أسعار البترول واحتمالية تذبذبها لتنزل تحت عتبة 75 دولارا.

يرتقب المنتجون الأعضاء والمستقلون عن أوبك انعقاد اجتماع إضافي للجنة الفنية الثلاثاء في 11 سبتمبر الجاري، حسبما كشفت عنه وكالة سبوتنيك، حيث سيخصص اجتماع الجزائر لمراقبة تنفيذ خفض الإنتاج كما أنه اجتماع اللجنة الفنية للمنظمة.

وحسب ذات المصدر الذي أكد بأن اجتماع اللجنة الفنية الأسبوع المقبل سيعقد في صيغة مكالمة جماعية، قائلا إنه فقط مؤتمر عبر الهاتف للتحضير لاجتماع اللجنة الفنية في الجزائر.

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي سجل فيه إنتاج النفط السعودي ارتفاعا في أوت الماضي إلى 10.424 مليون برميل يوميا مقارنة مع 10.288 مليون برميل يوميا شهر جويلية المنصرم، موضحا بأن المعروض من الخام السعودي في ذات الشهر بلغ 10.467 مليون برميل يوميا مقارنة مع 10.380 مليون برميل يوميا في جوان المنصرم.

وقال ذات المصدر هذا يعكس حاجات العملاء، ويتماشى مع اتفاق أوبك+، في إشارة إلى الاتفاق بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين لكبح إنتاج النفط، معتبرا هبوط الإنتاج جوان المنصرم راجع إلى انخفاض في الصادرات .

وتعهدت أوبك وحلفاؤها في اجتماع الثاني والعشرين والثالث والعشرين منجوان الماضي بالعودة الى التزام بنسبة 100 بالمائة باتفاقهم لخفض مجمل انتاجهم بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا والذي بدأ سريانه في جانفي من سنة 2017.

ومن جهتها؛ أكدت العراق أنه بإمكانها زيادة صادراتها النفطية اليومية بما يعادل 3400 برميل يوميا في حال موافقة أوبك على ذلك، مبينا أن إنتاجه سيرتفع خلال الشهر الحالي، في وقت باشرت فيه شركة مصافي الشمال بإعادة تأهيل وترميم مصفاة صلاح الدين 1 بطاقة إنتاجية تبلغ 3400 برميل يوميا.

وذكرت وكالة بلومبرغ الامريكية نقلا عن مدير شركة تسويق النفط وكالة سومو علاء الياسري، أن العراق على استعداد لشحن المزيد من النفط الخام بمجرد أن توافق أوبك على الكيفية التي يتقاسم بها الأعضاء.

وأضاف الياسري بأن الصادرات العراقية من النفط ستكون قريبة من 3 مليون و595 ألف برميل يوميا خلال الشهر مقارنة بـ 3.54 مليون برميل يوميا في جويلية.

وأشار الياسري إلى أن العراق ستكون له القدرة على ضخ كميات من النفط في حال اتخذت منظمة أوبك قرارا بذلك لا سيما وأن السوق بحاجة الى كميات نفطية.