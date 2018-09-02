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فيما ارتفعت صادرات الجزائر بـ 08.17 بالمئة

العجز التجاري يتراجع بـ 53 % خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018

  02 سبتمبر 2018 - 20:47   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
العجز التجاري يتراجع بـ 53 % خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018

تراجع العجز التجاري للجزائر بأكثر من 53 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 منتقلا إلى 252.3 مليار دولار مقابل 992.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، وسجلت الصادرات ارتفاعا قدره 45.3 مليار دولار فيما عرفت الواردات تراجعا طفيفا بـ 06.1 بالمئة، حسب معطيات المركز الوطني للإرسال نظام المعلومات التابع للجمارك.

 

ارتفعت الصادرات ما بين شهري جانفي وجوان 2018 إلى 656ر23 مليار دولار مقابل 205ر20 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، أي بارتفاع قدره 45ر3 مليار دولار (+08ر17 بالمئة)، حسب ما كشفت عنه معطيات المركز الوطني للإرسال نظام المعلومات التابع للجمارك.

أما الواردات، فتراجعت بشكل طفيف إلى 908ر26 مليار دولار مقابل 197ر27 مليار دولار خلال فترتي المقارنة، ما يمثل انخفاضا بـ 289 مليون دولار (-06ر1 بالمئة).

وقد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 88 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقابل 74 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن العجز التجاري للجزائر خلال الثلاثي الاول من سنة 2018 قد بلغ 490 مليون دولار مقابل عجز قدره 98ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بانخفاض قدره 49ر2 مليار دولار ما يمثل تراجعا بـ 6ر83، وأظهرت بيانات الديوان الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات للجمارك أن الصادرات بلغت 716ر10 مليار دولار من جانفي الى مارس 2018 مقابل 8,938 مليار دولار اي بارتفاع قدره 20 بالمئة ما يمثل زيادة قدرها 78ر1 مليار دولار ما بين فترتي المقارنة.

كما انخفضت فاتورة الواردات لكن بنسبة اقل لتستقر عند 2ر11 مليار دولار خلال الثلاثي الاول من 2018 مقابل 92ر11 مليار دولار خلال نفس الفترة للعام الماضي اي بانخفاض ب 714 مليون دولار(- 6 بالمئة).

وقد تم تمكنت الصادرات من تغطية فاتورة الواردات بنسبة 96 % خلال الاشهر الثلاثة الأولى من 2018 مقابل 75 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي تمثل 6ر93% من إجمالي الصادرات بحوالي ر03ر10 مليار دولار مقابل 388ر8 مليار دولار من يناير الى مارس 2017 أي بارتفاع 64ر1 مليار دولار (6ر19 بالمئة).

أما عن الصادرات خارج المحروقات التي ما تزال هامشية فقد بلغت 686 مليون دولار خلال الثلاثة الاشهر الاولى 2018 (4ر6 بالمائة من مجموع الصادرات) رغم ارتفاعها بـ 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.

بوعلام حمدوش

 

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