أشركت ولاة الجمهورية لتنظيم المجال خاصة ما تعلق بالمحاجر

وزارة الصناعة تحدد كيفيات وإجراءات منح الرخص المنجمية

أفرجت وزارة الصناعة والمناجم عن المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وإجراءاتمنح الرخص المنجمية، واستغلال المكتتبين لهذا النشاط، وذلك بإشراك المهمة من طرف الولاة في منح الرخص المنجمية وكذا الخاصة بالمحاجر وفق المشاريع التنموية بالولاية.

تطبيقا لأحكام القانون حول المناجم الصادر في 24 فيفري 2014، يحدد هذا المرسوم قائمة المواد المعدنية التابعة لنظام المحاجر التي تشكل محل رخص استغلال المحاجر التي يمكن للولاة المختصين إقليميا منحها في إطار إنجاز مشاريع منشئات قاعدية وتجهيزات وسكنات محددة في برامج التنمية الولائية.

كما يحدد أيضا كيفيات وإجراءات التعليمة الخاصة بملفات طلب الرخص المنجمية وتسليم وتجديد وتعليق وسحب والتخلي وبيع وتحويل الرخص المنجمية وكذا كيفيات وإجراءات منح رخص استغلال المناجم أو المحاجر عن طريق المزايدة.

وتتمثل قائمة المواد المعدنية التابعة لنظام المحاجر التي تشكل محل رخص استغلال المحاجر التي يمكن للولاة المختصين إقليميا منحها في إطار إنجاز مشاريع منشئات قاعدية وتجهيزات وسكنات محددة في برامج التنمية الولائية في الكلس والحث والحث الصواني والغرانيت والبنزلت وكل أنواع الصخور الأخرى البركانية أو المتحولة إلى مواد الملاط، بما في ذلك الرمل المفتت والفليس والرمل الصادر من الرواسب الطمية وغيرها من المواد المخصصة للبناء غير تلك الصادرة من شواطئ السواحل إضافة إلى الغرين والرسابة الموجودة على حواف مجاري المياه والحصاة وركام السفوح والرمل الغرانيتي والراوسب الكلسية والمرن والشيست وغيرها من مواد فحم الخام.

وفيما يخص الكيفيات والإجراءات المطبقة على منح الرخص المنجمية تمت الإشارة إلى أن الرخص المنجمية تمنح عن طريق المزايدة أو مباشرة.

وتم التوضيح أن المزايدة هي إجراء يهدف إلى الحصول على عروض لعدة مكتتبين بعد فتح منافسة واختيار طالبي الرخص حسب شروط محددة في دفتر الأعباء المتضمنة في البنود والشروط المطبقة على المزايدة المعنية.

ويتمثل المنح المباشر للرخص المنجمية في تسليم الرخصة دون إطلاق إعلان رسمي عن منافسة ولكن بموجب شروط وتحفظات بحيث يقوم طالب الرخصة المنجمية، بتقديم طلب طبقا للأحكام المتضمنة في المرسوم مع تبرير القدرات التقنية والمالية الضرورية للقيام بالنشاطات المنجمية المعنية استنادا إلى المرسوم.

ويطبق اللجوء إلى هذا النوع من المنح على الرخص المنجمية المسلمة في إطار برامج بحث منجمية لحساب الدولة وحاملي رخص تنقيب منجمية سارية المفعول وحاملي رخص استغلال منجمية سارية المفعول وحاملي رخص منجمية سارية المفعول، كما يطبق كذلك هذا النمط من المنح على طلبات الرخص المنجمية المقدمة للاستجابة على وجه الخصوص لاحتياجات المنشئات وتحويل المواد المعدنية المستغلة وطلبات الرخص المنجمية المقدمة من طرف مؤسسات التي تم اختيارها لإنجاز هياكل قاعدية وتجهيزات وسكنات محددة في البرامج التنموية الوطنية أو الولائية وطلبات الرخص المنجمية المقدمة من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع تطوير حقول منجمية كلفت بها من طرف السلطات العمومية.

ويرفق منح الرخص المنجمية موضوع الطلبات بدفع حق المنتوج محل التخصيص طبقا للتشريع لدى قابضي الضرائب ليتم دفعه لصندوق التراث المنجمي العمومي.

وأشارت وزارة الصناعة إلى أنه لا أحد يستطيع الحصول على رخصة منجمية إذا لم تتوفر لديه القدرات التقنية والمالية الضرورية لممارسة نشاطات منجمة التي تشكل محل طلبه ولم يكن قادرا على تحمل الالتزامات الناجمة عن ذلك