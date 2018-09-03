شريط الاخبار
عهد المراحل الانتقالية والمجلس التأسيسي قد ولّى راوية يؤكد أنّ مراجعة سياسة الدعم لن تكون قبل تحديد قائمة المعوزين ثمانية مصابين بالكوليرا سيغادرون المستشفى خلال ثلاثة أيام تآكل احتياطي الصرف متواصل ونحو بلوغه 50 مليار دولارفي 2019 ديبارديو صديق الجزائر ومشاكله الشخصية لا تعنينا سوسطارة وعين الفوارة يريدان الصدارة وداربي عاصمي يحبس الأنفاس وزارة الصناعة تحدد كيفيات وإجراءات منح الرخص المنجمية نسيب يؤكد أن مياه الحنفيات سالمة ومراقبة من حيث الجودة بن مسعود يهدد الوكالات السياحية المقصرة والمتحايلة بعقوبات قاسية لا زيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز في قانون المالية 2019 تخصيص 10 ملايير دينار للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة برلمانيون يقاطعون افتتاح الدورة تضامنا مع سيناتور متهم بالفساد! مجمع كوندور يفوز بمشروع تزويد المدارس بالطاقة الشمسية نائب رئيس البنك الدولي في زيارة للجزائر أسعار النفط ترتفع وتُسجل 78 دولارا للبرميل حجز مليون و45 ألف أورو بحوزة أحد المسافرين أسعار الإنترنت مرشحة للارتفاع وأعباء على البيع والشراء عبر النت العجز التجاري يتراجع بـ 53 % خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 اجتماع أوبك الأسبوع المقبل.. بين تراجع الإنتاج الإيراني وزيادة الإمدادات السعودية جمعية التجار تتحدى المخابر وتبرئ المنتوج الوطني من الشائعات معهد باستور يبحث عن مشتبه بإصابتهم بالكوليرا حملة النظافة بالعاصمة أخذت طابعا شكليا ووصفت بـ التهريج وزارة الصحة تستجيب لمطالب الأطباء الأخصائيين الجزائر توقّع اتفاقية لإخراج المنطقة من التبعية الاقتصادية للغرب أحمد ناصر على رأس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر الجبهة الصلبة سد منيع للجيش والأسلاك الأمنية تطويق وباء الكوليرا وانحصاره في البليدة النواب الأفارقة يحتشدون لتأكيد موقفهم الداعم للميثاق العالمي حول الهجرة إمام رئيس وثلاثة مساعدين لتسيير جامع الجزائر مصاريف الدخول المدرسي تلتهم 60 بالمائة من الراتب الشهري للجزائريين استحداث جهاز تنظيم ومراقبة الشعب الفلاحية الجيش يحيّد 14 إرهابيا ويوقف 04 عناصر دعم خلال شهر أوت السعودية تباشر تطبيق تعديلات جديدة على الحج حجز أسلحة ومواد تفجير بالجنوب وتدمير 07 قنابل تقليدية بالمدية إنشاء خلية النّظافة والأمن الصحي بالمدارس لمنع انتشار الكوليرا مدير شركة تأمينات يزوّر ملفات للاستفادة من تعويضات سونلغاز حملة تنظيف للأحياء... ماذا بعد؟ "اطمئنوا.. الخضر والفواكه سليمة من الكوليرا وعمليات التصدير تتم بشكل يومي" "أنتربول" يحذر من استخدام طائرات بدون طيار لتنفيذ أعمال إرهابية تجديد عقد تسيير شبكة المياه لفائدة "سويز للبيئة" لثلاث سنوات
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. وزارة الصناعة تحدد كيفيات وإجراءات منح الرخص المنجمية

أشركت ولاة الجمهورية لتنظيم المجال خاصة ما تعلق بالمحاجر

وزارة الصناعة تحدد كيفيات وإجراءات منح الرخص المنجمية

  03 سبتمبر 2018 - 20:30   قرئ 81 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزارة الصناعة تحدد كيفيات وإجراءات منح الرخص المنجمية

أفرجت وزارة الصناعة والمناجم عن المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وإجراءاتمنح الرخص المنجمية، واستغلال المكتتبين لهذا النشاط، وذلك بإشراك المهمة من طرف الولاة في منح الرخص المنجمية وكذا الخاصة بالمحاجر وفق المشاريع التنموية بالولاية.

 

تطبيقا لأحكام القانون حول المناجم الصادر في 24 فيفري 2014، يحدد هذا المرسوم قائمة المواد المعدنية التابعة لنظام المحاجر التي تشكل محل رخص استغلال المحاجر التي يمكن للولاة المختصين إقليميا منحها في إطار إنجاز مشاريع منشئات قاعدية وتجهيزات وسكنات محددة في برامج التنمية الولائية.

كما يحدد أيضا كيفيات وإجراءات التعليمة الخاصة بملفات طلب الرخص المنجمية وتسليم وتجديد وتعليق وسحب والتخلي وبيع وتحويل الرخص المنجمية وكذا كيفيات وإجراءات منح رخص استغلال المناجم أو المحاجر عن طريق المزايدة.

وتتمثل قائمة المواد المعدنية التابعة لنظام المحاجر التي تشكل محل رخص استغلال المحاجر التي يمكن للولاة المختصين إقليميا منحها في إطار إنجاز مشاريع منشئات قاعدية وتجهيزات وسكنات محددة في برامج التنمية الولائية في الكلس والحث والحث الصواني والغرانيت والبنزلت وكل أنواع الصخور الأخرى البركانية أو المتحولة إلى مواد الملاط، بما في ذلك الرمل المفتت والفليس والرمل الصادر من الرواسب الطمية وغيرها من المواد المخصصة للبناء غير تلك الصادرة من شواطئ السواحل إضافة إلى الغرين والرسابة الموجودة على حواف مجاري المياه والحصاة وركام السفوح والرمل الغرانيتي والراوسب الكلسية والمرن والشيست وغيرها من مواد فحم الخام.

وفيما يخص الكيفيات والإجراءات المطبقة على منح الرخص المنجمية تمت الإشارة إلى أن الرخص المنجمية تمنح عن طريق المزايدة أو مباشرة.

وتم التوضيح أن المزايدة هي إجراء يهدف إلى الحصول على عروض لعدة مكتتبين بعد فتح منافسة واختيار طالبي الرخص حسب شروط محددة في دفتر الأعباء المتضمنة في البنود والشروط المطبقة على المزايدة المعنية.

ويتمثل المنح المباشر للرخص المنجمية في تسليم الرخصة دون إطلاق إعلان رسمي عن منافسة ولكن بموجب شروط وتحفظات بحيث يقوم طالب الرخصة المنجمية، بتقديم طلب طبقا للأحكام المتضمنة في المرسوم مع تبرير القدرات التقنية والمالية الضرورية للقيام بالنشاطات المنجمية المعنية استنادا إلى المرسوم.

ويطبق اللجوء إلى هذا النوع من المنح على الرخص المنجمية المسلمة في إطار برامج بحث منجمية لحساب الدولة وحاملي رخص تنقيب منجمية سارية المفعول وحاملي رخص استغلال منجمية سارية المفعول وحاملي رخص منجمية سارية المفعول، كما يطبق كذلك هذا النمط من المنح على طلبات الرخص المنجمية المقدمة للاستجابة على وجه الخصوص لاحتياجات المنشئات وتحويل المواد المعدنية المستغلة وطلبات الرخص المنجمية المقدمة من طرف مؤسسات التي تم اختيارها لإنجاز هياكل قاعدية وتجهيزات وسكنات محددة في البرامج التنموية الوطنية أو الولائية وطلبات الرخص المنجمية المقدمة من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع تطوير حقول منجمية كلفت بها من طرف السلطات العمومية.

ويرفق منح الرخص المنجمية موضوع الطلبات بدفع حق المنتوج محل التخصيص طبقا للتشريع لدى قابضي الضرائب ليتم دفعه لصندوق التراث المنجمي العمومي.

وأشارت وزارة الصناعة إلى أنه لا أحد يستطيع الحصول على رخصة منجمية إذا لم تتوفر لديه القدرات التقنية والمالية الضرورية لممارسة نشاطات منجمة التي تشكل محل طلبه ولم يكن قادرا على تحمل الالتزامات الناجمة عن ذلك

مريم سلماوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات