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قال إن قانون المالية 2019 لا يتضمن رسوما جديدة على المواطن

راوية يؤكد أنّ مراجعة سياسة الدعم لن تكون قبل تحديد قائمة المعوزين

  03 سبتمبر 2018 - 20:30   قرئ 71 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
راوية يؤكد أنّ مراجعة سياسة الدعم لن تكون قبل تحديد قائمة المعوزين

كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، أن قانون المالية 2019 الذي سيعرض على البرلمان لن يتضمن رسوما إضافية على المواطنين، وأضاف أن سياسة الدعم لن تتم مراجعتها حتى تحديد قائمة المواطنين الذين يحتاجونها.

 

طمأن عبد الرحمان راوية الجزائريين بالتأكيد على الإبقاء على سياسة الدعم الاجتماعي التي تتبعها الحكومة إلى غاية تحديد قائمة المواطنين الذين يستحقونها، دون تقديم أية تفاصيل إضافية عن سير هذه العملية والمراحل التي وصلت إليها، وكذا الطرق التي سيتم التعامل بها في هذا الصدد، ونفى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح أشغال الدورة البرلمانية العادية، بمجلس الأمة، وجود زيادات في تسعيرة الأنترنت، معتبرا أن الحديث عن هذا الأمر مجرد إشاعات فقط، كما أوضح المسؤول الأول عن قطاع المالية بالجزائر أن الشركات الأجنبية سيتم التعامل معها مثل نظيراتها في الجزائر وستخضع للمراقبة في إطار مكافحة الفساد،في إشارة إلى بعض التدابير الواردة في مسودة المشروع، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الغش الجبائي، موضحا بأن مديرية الضرائب دأبت منذ فترة على اتخاذ إجراءات تسمح بمواجهة الغش الضريبي ولا تستهدف أي شركات بعينها.

وتحاشى الوزير الرد على بعض الأسئلة المتعلقة بتسريبات حول مشروع قانون المالية 2019، على غرار تحديد السعر المرجعي للبترول، في الوقت الذي تواصل وزارة المالية التحضير لهذه الوثيقة بالتنسيق مع مختلف القطاعات.

وتشير المسودة الأولية لمشروع قانون المالية 2019 التي نشرت بعض تفاصيلها في وسائل اعلامية إلى استناد هذه الوثيقة على سعر مرجعي للنفط بـ 60 دولارا للبرميل، وسعر صرف قدره 118 دينار مقابل دولار واحد، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المشروع معدل نمو للاقتصاد الوطني بنسبة 2.6  % خلال 2019، 3.4  % في العام 2020 و3.2  % في 2021 ومعدل تضخم قدره 4.5  %.

وفيما يتعلق بالموارد الأساسية للعملة الأجنبية للجزائر، فهي تتمثل في الصادرات من المحروقات، ومن المتوقع أن تبلغ 33.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 1 بالمئة مع نهاية العام 2019، وفي عامي 2020 و2021، ينتظر أن ترتفع الصادرات إلى 34.5 و35.2 مليار دولار على التوالي.

زين الدين زديغة

 

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