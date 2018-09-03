وسط مخاوف من فرض عقوبات أمريكية على إيران

أسعار النفط ترتفع وتُسجل 78 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مسجلة 78.09دولارا بدعم من المخاوف من أن هبوط إنتاج إيران سيقلص المعروض في الأسواق بعد أن تفرض عقوبات أمريكية في شهر نوفمبر المقبل، غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب زيادة الإمدادات من أوبك والولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 45 سنتا إلى 78.09 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 69.90 دولارا للبرميل، حيثصعد الخامان القياسيان بقوة على مدى الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفع برنت أكثر من عشرة بالمائة بفضل توقعات تقلص المعروض العالمي في وقت لاحق هذا العام.

وقال المتطلعون على الشأن النفطي، أن صادرات إيران وهي ثالث أكبر منتج في أوبك تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقعة، والأسوأ القادم في ظل الموجة الثانية الوشيكة من العقوبات الأمريكية، غير أن أسواق النفط العالمية ما زالت تتمتع ببعض الوفرة في المعروض.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، ارتفع 220 ألف برميل يوميا في أوت إلى أعلى مستوى في 2018 عند 32.79 مليون برميل يوميا، وجاءت زيادة الإنتاج بدعم من تعافي الإنتاج الليبي وارتفاع صادرات جنوب العراق إلى مستوى قياسي.

وأضافت شركات الحفر الأمريكية منصات حفر نفطية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، لتزيد منصتين إلى 862 حفارا. وساهم ارتفاع عدد الحفارات في زيادة إنتاج الخام الأمريكي بما يربو على 30 بالمائة منذ منتصف 2016 إلى 11 مليون برميل يوميا.