في زيارة هي الأولى من نوعها

نائب رئيس البنك الدولي في زيارة للجزائر

يقوم نائب الرئيس الجديد للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، التونسي فريد بلحاج، بزيارة إلى الجزائر من 4 إلى 7 سبتمبر، وهي الأولى من نوعها منذ تعيينه في جويلية المنصرم على رأس قسم شؤون إفريقيا والشرق الأوسط لمؤسسة بروتن وودز.

ومن المرتقب أن يلتقي فريد بلحاج بمسؤولين من وزارات المالية والداخلية والنقل والبنك المركزي بمناسبة هذا التواصل الأول من نوعه مع السلطات الجزائرية.

وللجزائر بصفتها دولة غير مقترضة علاقات شراكة مع مؤسسة بروتن وودز من خلال خدمات الاستشارة للاستجابة لطلبات المساعدة التقنية دعما لأولويات التنمية الوطنية.

وحسب بطاقية خاصة بالجزائر مستحدثة من قبل البنك الدولي في أفريل المنصرم، تتمحور هذه الشراكة منذ 2010 حول 10 عمليات خاصة بالمساعدة التقنية في 6 قطاعات على غرار الفلاحة والتنمية الريفية والمالية ومناخ الاستثمار والحماية الاجتماعية والتسيير المندمج لمناطق الصحراء.

وتتم خدمات الاستشارة هذه بنشاطات التحليل والمساعدة التقنية المقدمة في إطار إصلاح الدعم والشُعب الفلاحية (الحليب) والتنمية الريفية وبالموازاة حول تحسين بيئة الأعمال ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال (دوينغ بيزنس).

وأشار البنك الدولي في عرضه الموجز إلى أن الجزائر الثالثة اقتصاديا في منطقة مينا والقوة الدافعة في المغرب العربي، تعتبر جزءا من بعض البلدان التي توصلت إلى التخفيف من حدة الفقر إلى 20 % خلال 20 سنة، والتحقت بذلك بمجموعة من البلدان التي لها مستوى تطور بشري مرتفع.

وأكد البنك الدولي أن أكبر تنويع للاقتصاد سيساعد الجزائر على الدخول في مسار النمو المستدام وخلق مناصب الشغل.