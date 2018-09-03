العُملة المحلية فقدت 50 بالمائة من قيمتها منذ سنة 2014

تآكل احتياطي الصرف متواصل ونحو بلوغه 50 مليار دولارفي 2019

انتقد الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق استراتيجية الحكومة في تعاملها مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بعملية التمويل غير التقليدي المتمثلة في طباعة النقود التي وصفها بـغير المجدية لِما يترتب عنها من زيادة في نسبة التضخم وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى نفاد احتياطي الصرف خلال 2022 وبلوغه 50 مليار دولار خلال السنة المقبلة في ظل غياب إصلاحات هيكلية وجذرية للمنظومة الاقتصادية.

اعتبر كمال رزيق في تصريح لـ المحور اليومي أن حجم الكتلة النقدية التي تم إصدارها عن طريق سندات في إطار عملية التمويل غير التقليدي والتي قدرها البنك المركزي بـ 3.585 مليار دينار إلى غاية شهر ماي المنصرم أموال ضخمة، خاصة في ظل غياب قطاع الخدمات والسلع الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة -حسب المتحدث- وارتفاع نسبة التضخم وانهيار قيمة العملة المحلية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدينار الجزائري فقد من قيمته 50 في المائة منذ 2014، منتقدا سياسة الحكومة في معالجة الوضع الاقتصادي، قائلا إن الحلول التي اتخذتها الحكومة ما هي إلا حلول ترقيعية ولا جدوى منها.

توقع رزيق أن احتياطي الصرف خلال السنة القادمة سيقارب 50 مليار دولار، محذرا من نفاده خلال 2022 في ظل غياب استراتيجية محكمة في التحكم في المال في ظل زيادة حجم العجز التجاري قائلا إن طباعة النقود ليست الحل المناسب، داعيا الحكومة إلى اتخاد إجراءات حكيمة وإصلاحات هيكلية وجذرية للمنظومة الاقتصادية.

وبلغ حجم الكتلة النقدية التي تم إصدارها عن طريق سندات في إطار عملية التمويل غير التقليدي نحو 3.585 مليار دينار إلى غاية نهاية شهر ماي الفارط، حيث جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أنه تم إصدار هذه السندات في إطار تطبيق أحكام المادة 45 مكرر في قانون القرض والنقد لسنة 2003المعدل في أكتوبر2017 بشكل يسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي بالاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدةخمس سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة وتمويلالدين العمومي وكذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.

وتشير المادة 45 مكرر في قانون القرض والنقد في صيغته المعدلة إلى أن هذا الإجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والميزانياتية التي من شأنها أن تساهم في إعادة التوازن لخزينة الدولة وكذا ميزان المدفوعات في غضونالمدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي.