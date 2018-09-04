سوناطراك تنظم أيام إعلامية في 9 و10 سبتمبر حول فرص الاستثمار

ستنظم أيام اعلامية يومي 9 و10 سبتمبر بالجزائر العاصمة، حول فرص الاستثمار للشركات الجزائرية بمبادرة من الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات سوناطراك لصالح الإدماج الصناعي الوطني، حسب بيان اليوم الاثنين للشركة الوطنية للمحروقات.

وجاء في البيان أن هذه الايام ستنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة تحت موضوع فرص الاستثمار للشركات الجزائرية وتحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

ويهدف هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة في آفاق 2030 إلى ترقية المحتوى المحلي لمخططات تطوير سوناطراك بشكل يسمح برفع نسبة الادماج الصناعي الوطني في 2030 إلى 55 %".

وفي هذا الصدد ولأجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، تدعو شركة سوناطراك الشركات الجزائرية إلى اغتنام فرصة الاستثمار المقدمة في مخطط تنميتها والاشتراك بقوة في انجاز المشاريع الحاملة تحسين مستوى الإدماج الصناعي الوطني.

ولهذا، تلتزم الشركة الوطنية للمحروقات بتقديم الدعم الضروري لدفع والنهوض باقتصاد منتج في قطاع المحروقات، يعتمد أساسا على الاستثمار في الخدمات البترولية وصناعة معدات التجهيزات والتعامل الثانوي الصناعي والهندسة الصناعية والخدمات التقنية الاخرى والصيانة الصناعية، حسب ذات المصدر.

ويتمحور برنامج هذا اللقاء الهام أثناء اليوم الاول حول ندوات موضوعاتية التي سترتكز على رهانات الاستثمار وفرصه.

ويكون اليوم الثاني مخصصا للموائد المستديرة والنقاشات إذ سيتم الاعتكاف على الإشكاليات التي تستدعي حلولا من اجل تعزيز وتطوير القدرات الوطنية من شانها زيادة المحتوى المحلي في مخطط تطوير سوناطراك.