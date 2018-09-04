تزامنا مع تنظيم أيام إعلامية يومي 9 و10 من الشهر الجاري

سوناطراك تدعو الشركات الجزائرية لاغتنام فرص الاستثمار

تلتزم الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بتقديم الدعم الضروري لخلق اقتصاد منتج في قطاع المحروقات، يعتمد أساسا على الاستثمار في الخدمات البترولية، حيث سيتم يومي 9 و10 سبتمبر بالجزائر العاصمة تنظيم أيام إعلامية حول فرص الاستثمار للشركات الجزائرية، لصالح الإدماج الصناعي الوطني الذي تطمح المؤسسة فيه إلى بلوغ نسبة 55 بالمائة في 2030.

أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك عن تنظيم أيام إعلامية يومي 9 و10 سبتمبر بالجزائر العاصمة، حول فرص الاستثمار للشركات الجزائرية بمبادرة من المؤسسة لصالح الإدماج الصناعي الوطني، حيث سينظم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة ملتقى تحت عنوان فرص الاستثمار للشركات الجزائرية، ويهدف هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تنفيذ إستراتيجية الشركة في آفاق 2030 إلى ترقية المحتوى المحلي لمخططات تطوير سوناطراك بشكل يسمح برفع نسبةالإدماج الصناعي الوطني في 2030 إلى 55 بالمائة.

وحسب المصدر، فإنه من أجل تحقيقهذا الهدف الاستراتيجي، تدعوشركة سوناطراك الشركات الجزائرية إلى اغتنام فرصة الاستثمار المقدمة في مخطط تنميتها والاشتراك بقوة في إنجاز المشاريع الحاملة تحسين مستوى الإدماجالصناعي الوطني، لهذا تلتزم الشركة الوطنية للمحروقات بتقديم الدعم الضروري لخلق اقتصاد منتج في قطاع المحروقات، يعتمد أساسا على الاستثمار في الخدمات البترولية وصناعة معدات التجهيزات والتعامل الثانوي الصناعي والهندسةالصناعية والخدمات التقنية الأخرى والصيانة الصناعية.

يتمحور برنامج هذا اللقاء الهام أثناء اليوم الأول حول ندوات موضوعاتيةسترتكز على رهانات الاستثمار وفرصه، ويكون اليوم الثاني مخصصا للموائد المستديرة والنقاشات، إذ ستتم دراسة الإشكاليات التي تستدعي حلولا من أجل تعزيز وتطوير القدرات الوطنية بما منشأنه زيادة المحتوى المحلي في مخطط تطوير سوناطراك.

وللإشارة، فإن الإستراتيجية الجديدة لفترة 2030/2020 للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك ستسمح بالتكيف مع السياقات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، كما ستسمح هذه الإستراتيجية التي تعد ثمرة أكثر من 200 جلسة عملبمشاركة أكثر من 50 خبيرا و1.000 متعاون مع الشركة سوناطراك أن تكون ضمنالشركات البترولية الخمس الأولى في العالم، وأن يكون هذا الطموح مدعما بمجموعة من الأهداف المتعلقة بكلنشاطات المجمع، حيث يتعلق الهدف الأول بنشاط الاستكشاف والإنتاج، ويعتمد على مضاعفة الحجم السنوي للاكتشاف بهدف بلوغ 6 آبار في السنة في إطار التطوير، و4آبار في وضع الاستكشاف.