بنسبة 26 % أو ما يعادل 1.2 مليار دولار

تراجع الاستثمارت الأجنبية في الجزائر

تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الجزائر، التى تعتمد بشدة على الاستثمارات في الغاز والبترول بنسبة %26، لتصل إلى 1.2 مليار دولار، رغم إقرار الحكومة حزمة من المحفزات في قانون جديد للاستثمار.

رغم تنوع الاستثمارات في البلاد بفضل التدفقات التي ضختها شركة هواوي الصينية في منشآت مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة وكذا شركة سامسونغ الكورية الجنوبية التي افتتحت أول مجمع لتصنيع الهواتف المحمولة في البلاد، إلا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر شهدت تراجعا.

ومن شأن التعديلات المقترحة على قانون الطاقة المساهمة في زيادة المشاركة الأجنبية في قطاع البترول بالبلاد في المستقبل حال تنفيذ هذه التعديلات بنجاح.

في السياق، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى إفريقيا لتصل إلى 42 مليار دولار عام 2017، بنسبة تراجع بلغت %21 مقارنة بعام 2016.

وجاء هذا التراجع بسبب ضعف أسعار البترول وأضرار الاقتصاد الكلي الناتجة عن تراجع أسعار السلع مما أدى إلى انكماش التدفقات في مصر وموزمبيق والكونغو ونيجيريا وأنغولا، واستمر مقابل هذا تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى جنوب إفريقيا. واتسمت بالقوة التدفقات التي توجهت إلى دول مصدرة لسلع متنوعة مثل إثيوبيا والمغرب. وانتعشت الاستثمارات الخارجة من إفريقيا بنسبة %8 لتصل إلى 12 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يؤدى بدء تعافي أسعار السلع وكذلك التحسن في التعاون الإقليمي بفضل توقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 50 مليار دولار خلال عام 2018، شريطة استمرار الحصول على الدعم من بيئة السياسات العالمية.

ترجح التوقعات أن تزيد التدفقات الداخلة إلى إفريقيا بنسبة %20 خلال عام 2018 لتصل إلى 50 مليار دولار، بدعم من التقديرات التي تشير إلى استمرار التعافي المعتدل في أسعار السلع وأساسيات الاقتصاد الكلي.

ومن المتوقع كذلك أن يؤدى تحسن التعاون الإقليمي الناتج عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية إلى انتعاش تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2018، لكن اعتماد إفريقيا على السلع سيواصل التسبب في توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجيوب السلعية، وهو ما سيتسبب في إبقائها على وضعها الدائري الحالي إلا إذا سعت السياسة الحكومية إلى تشجيع الترابط وتنويع التدفقات.

وسيكون من شأن مشروعات البنية التحتية الممولة من الخارج المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي وتوليد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة.