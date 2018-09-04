عدة عوامل ساهمت في الانتعاش

النفط يرتفع عند 80 دولارا للبرميل

استقرت أسعار النفط، أمس، عند 80 دولارا للبرميل، بدعم من المخاوف من أن يقلص هبوط إنتاج إيران المعروض في الأسواق بعد فرض عقوبات أمريكية في شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى الاجتماع المرتقب في الجزائر يومي 22 و23 من الشهر الجاري.

ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 47 سنتا إلى 80 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 69.90 دولارا للبرميل، حيث صعد الخامان القياسيان بقوة على مدى الأسبوعين الماضيين، وارتفع برنت أكثر من عشرة بالمائة بفضل توقعات تقلص المعروض العالمي في وقت لاحق هذا العام.

وتتجه الأنظارنحو الاجتماع الذي سيعقد في الجزائر يومي 22 و23 سبتمبر من الشهر الجاري، حيث أكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني اليوم الإثنين أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق أوبك سيسمح بـمعرفة وضعية السوق العالمية للنفطوالعمل على الحفاظ على توازنها، موضحا في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2018-2019 لمجلس الأمة أن الاجتماع المرتقب في سبتمبر الجاري لقاء عادي لوزراء النفط في منظمة أوبك للنظر في كيفية سير سوق النفط، والاطلاع على نتائج الأشغال التي قامت بها اللجان الرئيسةوالفرعية المكلفة بهذا الملف، وحسب قيطوني فإن الاجتماع لا يتطرق إلى منحنيات الأسعار وتطوراتها الأسعار، بل سيعكف على دراسة وضعية السوق وسبل الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، وتابع يقول: حاليا نلمس توازنا بين العرض والطلب، وفي اعتقادي فإن وجهات النظر ستكون متقاربة جدا وسنخرج من هذا الاجتماع بقرارات موحدة.