انجاز رصيف جديد للغاز الطبيعي المميع بسكيكدة

سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لتقييم العروض التقنية والمالية المتعلقة بمشروع انجاز الرصيف الجديد للغاز الطبيعي المميع وتوسعة الميناء البترولي لسكيكدة نهاية شهر سبتمبر بداية أكتوبر المقبل، حسبما أكده يوم الثلاثاء نائب الرئيس للأعمال والتطوير والتسويق لدى سوناطراك توفيق حكار.

وأوضح حكار نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن "تقييم العروض التقنية المتعلقة بمشروع انجاز رصيف جديد للغاز الطبيعي المميع وتوسعة الميناء البترولي لسكيكدة سيجري خلال شهر سبتمبر الجاري، وبعد هذا التقييم سيتم الشروع في فتح العروض المالية التي ستمكن في الأخير من اختيار شركة واحدة من بين الأربعة المختارة لإنجاز هذا المشروع".

ولدى تدخله خلال جلسة تقديم مشروع انجاز رصيف جديد للغاز الطبيعي المميع وتوسيع الميناء البترولي لسكيكدة، ذكر المسؤول أن الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام قد تم إطلاقه في 18 مارس 2018.

وأشار حكار أن من بين 13 شركة تم اختيار خمسة منها لباقي العملية.

ويتعلق الأمر بهيونداي E&C (كوريا الجنوبية) و CHEC-الصين (الصين) و أوراسكوم كونستراكشن-بيسيكس (مصر-بلجيكا)، رونصانز/بالاصت-نادام (تركيا- هولندا) وتجمع جيغوطونيكا بي أو جي (أرشيدرون (إيطاليا واليونان) التي انسحبت من السباق للالتحاق جيكونطانيكا بي أو جي وهو متعهد أوراسكوم كونستراكشن-بيسيكس كمناول.

وعليه قدم المتعهدون الأربعة المختارون عروضهم التقنية المتعلقة بهذا المشروع الذي يرتقب ان يستلم قبل 2020.