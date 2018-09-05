الجزائر توقيع على مذكرة للانضمام إلى مبادرة "الحزام والطريق"

وقعت الجزائر و الصين يوم الثلاثاء ببكين على مذكرة تفاهم حول انضمام الجزائر إلى المبادرة الصينية "الحزام و الطريق" و ذلك على هامش المنتدى الثالث للتعاون الصيني-الإفريقي.

و يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم هذه من قبل وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل و رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية و الإصلاحات، هي ليفنغ، ليسجل انضمام الجزائر لطريق الحرير الجديدة و كذا كإسهام في تعزيز التعاون الجزائري-الصيني.

و يذكر ان أزيد من 90 دولة من مختلف القارات قد انضمت إلى هذه المبادرة الصينية.