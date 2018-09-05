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الاستهلاك العالمي للنفط سيصل 100 مليون برميل

  05 سبتمبر 2018 - 15:15   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الاستهلاك العالمي للنفط سيصل 100 مليون برميل

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو اليوم الأربعاء إن استهلاك النفط العالمي سيصل إلى 100 مليون برميل يوميا في وقت لاحق هذا العام، وهو وقت "أقرب كثيرا" مما كان متوقعا من قبل.

وذكر باركيندو في مؤتمر للنفط والكهرباء في جنوب إفريقيا أن أوبك تبحث سبلا لإضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على إعلان تعاون. وأضاف "سيصل العالم إلى حد الاستهلاك البالغ 100 مليون برميل يوميا في وقت لاحق هذا العام، وهو وقت أقرب كثيرا مما كنا نتوقعه جميعا. لذا فإن العوامل الباعثة على الاستقرار التي تهيئ الظروف المساعدة على جذب الاستثمارات ضرورية".

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