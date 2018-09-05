هامش الربح المعتبر أنعش التهريب وأغرى المهربين

بورصة السـكوار تتمدد نـحو إسطنبول التركية

نزيف حاد للعملة من الجزائر وحجز 3 ملايين أورو منذ أوت

كشفت عمليات تهريب العملة الصعبة المكثف خلال الفترة الأخيرة من الجزائر نحو إسطنبول بتركيا عبر المطارات امتداد التعاملات المالية غير الشرعية في هذا المجال للجزائريين إلى هناك، إذ يمكن لأي شخص الحصول على المبلغ الذي يريد مقابل هامش من الربح، على أن يدفع المقابل على أرض الوطن بالدينار الجزائري.

أغرت العائدات المالية التي تدرها عمليات تهريب العملة الأوروبية الموحدة الأورو مؤخرا من الجزائر نحو إسطنبول المهربين، حيث يعمل بارونات هذا المجال على نقل قيم معتبرة جدا منها إلى تركيا وإعادة بيعها هناك بهامش ربح يتجاوز 500 دينار جزائري، ويصل في بعض الأحيان عند التجزئة حتى 700 و1000 دينار إضافية لكل 100 أورو. وبلغة الأرقام فإن الإفلات من مصالح الجمارك وشرطة الحدود بـ 100 ألف أورو وبلوغ إسطنبول بها يدر على صاحبها فوائد تصل حتى 100 مليون سنتيم. ويتم بيع الأموال المهربة بالتجزئة والجملة -حسب مصادرنا- للتجار الجزائريين هناك أو إيداعها في حسابات جزائريين في صرافات منتشرة بمنطقة بايزيد ومن ثم إتمام باقي العملية، علما أن مقابل تلك القيم يقبض على تراب الوطن بالدينار الجزائري، في الوقت الذي لا يمكن للتجار أو المستوردين تجاوز السقف المحدد من طرف بنك الجزائر، إذ يرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين الجزائر بمناسبة كل سفر بتصدير مبلغ أقصاه ما يعادل 7500 أورو مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الصعبة الأجنبية مفتوح بالجزائر، حسبما ينص عليه النظام رقم 16-02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق لـ 21 أفريل سنة 2016، الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.

ولجأ عدد من بارونات تهريب الأموال إلى بعض الوجهات في الخارج، على رأسها تركيا، لاستغلال أشخاص لتهريب أموالهم بمقابل مادي، حيث يحتمل أن تكون الأموال التي حجزت على مستوى مطار هواري بومدين خلال الساعات الأخيرة لأطراف غير موقوفة من طرف شرطة الحدود والجمارك إذا ما نظرنا إلى القيم المعتبرة المحجوزة بحوزتهم.

ونفذت في هذا الصدد مصالح الجمارك وشرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي خلال الساعات الماضية -حسب المديرية العامة للأمن الوطني- ثلاث عمليات نوعية، حجزت فيها أكثر من مليون و200 ألف أورو كانت بحوزة مسافرين متوجهين إلى الخارج، آخر عملية حجز فيها مبلغ 146900 أورو لدى ثلاثيني، كانت مخبأة بإحكام بين أغراضه الشخصية، قبل أم يتم توقيفه على مستوى جهاز السكانير المؤدي للبهو العام للخطوط الدولية أثناء تأهبه للتوجه إلى إسطنبول، وقبلها ضبط -إثر تفتيش أمتعة مسافر- مبلغ مالي قدر بمليون وخمسة وأربعين ألف أورو 1.045.000.00 أورو، إضافة إلى عملية أخرى تم خلالها حجز مبلغ 42 ألف أورو كانت بحوزة مسافرة، في الوقت الذي حجزت فيه أيضا شرطة الحدود بالتنسيق مع الجمارك بمطار قسنطينة 9200 أورو كانت بحوزة مسافر بصدد مغادرة التراب الوطني متوجها إلى إسطنبول.

يشار إلى أن مصالح الجمارك تمكنت على المستوى المركز الحدودي ببئر العاتر جنوب تبسة أوت الماضي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2 مليون أورو كانت بحوزة شاب متوجه نحو تونس، على متن سيارة سياحية، حيث خبأ هذه الأموال تحت كرسي مرافق السائق ومناطق أخرى في المركبة، مثلما أوضحه شريط فيديو تم تداوله على الإنترنت يظهر أيضا قيام المصالح المذكورة بِعدّ هذه الأموال.