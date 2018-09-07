استقرار اسعار النفط بسبب هبوط المخزونات الأمريكية

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تلقي السوق دعما من هبوط المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستويات لها منذ عام 2015، على الرغم من أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع اقتصاد الأسواق الناشئة ما زالا مصدر قلق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:54 بتوقيت الجزائر وبارتفاع قدره 16 سنتا عن التسوية السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى 76.58 دولار للبرميل.

وهبطت المخزونات التجارية في الولايات المتحدة 4.3 مليون برميل إلى 401.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 أوت ، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2015، وفقا لما أظهرته بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس.

وعلى الرغم من ذلك، قال محللون إن زيادة مخزونات المواد المكررة وضعف نسبيا في ذروة موسم استهلاك الوقود هذا الصيف حدا من ارتفاع الأسعار.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت 1.8 مليون برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 3.1 مليون برميل.