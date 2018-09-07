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جلاب يعتبر أن المنتوج الوطني حقق قفرة نوعية

  07 سبتمبر 2018 - 15:00   قرئ 30 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
جلاب يعتبر أن المنتوج الوطني حقق قفرة نوعية

قال وزير التجارة، سعيد جلاب، الخميس ببرج بوعريرج أن المنتوج الوطني حقق قفرة نوعية بعد ما تم منع استيراد بعض المنتجات، معلنا عن رفع الحظر خلال الأيام المقبلة عن بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية.

ووقف الوزير خلال تفقده لبعض الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية ببرج وعريريج في إطار زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية على مدى جودة المنتوج الوطني على غرار المواد البلاستيكية والغذائية وكذا إنتاج الألواح الشمسية، حيث أوضح أن هذه المنتجات على اختلافها قد استطاعت أن تلبي احتياجات السوق الوطنية في وقت وجيز.

 

وأعلن جلاب أنه سيتم رفع الحظر خلال الأيام المقبلة عن بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية مع فرض رسم إضافي عليها وذلك في طار، كما قال-تشجيع الإنتاج الوطني وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتحسين المنتج الوطني وتشجيع الاستثمار.

 

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