أشار إلى توجه الجزائر لاقتصاد منوّع

بوعزقي يؤكد أن تحقيق الأمن الغذائي تعزيز للسيادة الوطنية

- توقف استيراد اللحوم البيضاء وتغطية الإنتاج المحلي للطلب

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية على توجه الجزائر نحو تحقيق الأمن الغذائي باعتباره ضمانا للسيادة الوطنية، من خلال استراتيجية تنموية تهتم بإنشاء 14 مجلسا مهنيا لتطوير مختلف الشعب وضمان الاكتفاء الذاتي كما هو الحال بالنسبة لشعبة الدواجن، معلنا عن توقف البلاد عن استيراد اللحوم البيضاء ما يترجم ضمان الاكتفاء الذاتي في هذه الشعبة بنسبة 100 بالمائة.

اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي من خلال إشرافه على اليوم الوطني لشعبة الدواجن بالجزائر الأمن الغذائي من بين أهم مقومات السيادة الوطنية وأحد أهداف الاستراتيجية التنموية، موضحا بأن هذه السياسة لا يزال تنفيذها ساريا منذ سنة 2000، خاصة وأنها ترمي إلى تغطية الطلب المتزايد للمواطنين، الأمر الذي يستوجب الرفع من العرض الفلاحي بشكل محسوس، والتي لا يمكن بلوغها إلا عبر تحسين وتعزيز المنظومة الإنتاجية، معتبرا في ذات الصدد أن المقاربة التنموية المعتمدة تعتزم استحداث مساحات مستصلحة وتوسيع المساحات المسقية وتحسين الإنتاج الفلاحي بالإضافة إلى تنشيط الصادرات وتعزيز التحويل والحفظ والتخزين لضبط المنتجات وتقلبات الأسعار.

في سياق متصل، كشف الوزير، عن إنشاء 14 مجلسا مهنيا على المستوى الوطني، بهدف إعادة الاعتبار للتنظيمات المهنية وإدماجها في اتخاذ القرار، ناهيك عن توفير كل الظروف للمهنيين والفلاحين ومرافقتهم، موضحا بأن المراد من هذه الفضاءات أن تكون قوة للاقتراح والتعبير الحي للعمل سويا، والانخراط جميعا لمعالجة كل الإشكاليات في كل الشعب.

المنتوج الجزائري بالسوق العالمية دليل على التوجه نحو اقتصاد منوع

من جهة أخرى؛ نوه وزير الفلاحة إلى أن الأسواق الجزائرية اليوم توفر بشكل وفير المنتجات الفلاحية الوطنية، مستدلا بتسجيل الفلاحة الجزائرية فائضا في الإنتاج ببعض الشعب الفلاحية، وهو ما يؤكده المنتوج الجزائري الموجود في بعض الأسواق العالمية، ويفسر أن البلاد تتجه نحو اقتصاد منوع خارج المحروقات.

الجزائر تحقق الاكتفاء الذاتي في شعبة الدواجن

في ذات الشأن، أكد بوعزقي أنّ الجزائر توقفت عن استيراد اللّحوم البيضاء منذ بداية العمل بترتيبات تشجيع الإنتاج الوطني، موضحا بأن شعبة الدواجن تطوّرت بسبب برامج التنموية، والتي وضعت حيز التنفيذ من أجل تنمية الإنتاج.

وأبرز ذات الوزير أنّ من بين هذه الترتيبات ضبط سوق اللحوم البيضاء، وتسويق المنتجات ووضعها تحت الرقابة الصحيّ وهذا من أجل تشجيع الإنتاج الوطني.

مريم سلماوي