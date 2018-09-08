زمالي يدعو حاملي الشهادات الجامعية لخوض عالم المقاولاتية

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة الشباب إلى "خوض عالم المقاولاتية" للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية و خلق مناصب الشغل.

وجاء تصريح السيد زمالي حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية عقب زيارته رفقة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي للعيادة الطبية الجراحية "ديفال" (عيادة الابيار سابقا) التي أنشئت من طرف مجموعة من الشباب حاملي الشهادات الجامعية في إطار الدعم الذي تقدمه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "انساج" لهذه الشريحة.

و أشاد الوزير بنجاح هذه العيادة التي انطلقت ب3 مناصب شغل وتوسعت حاليا لتوفر أزيد من 70 منصب شغل في مختلف التخصصات الطبية مع العلم انها تتوفر على 25 سرير.

وفي نفس الوقت نوه زمالي وفق ذات المصدر "بارادة وطموح الشباب الجزائري الذي ابتعد عن ثقافة الاتكال والانتظار وخاض معركة المقاولاتية مستفيدا من المزايا التي تقدمها لهم اجهزة الدعم من اجل انجاز مشاريعهم الاقتصادية".