تجريب طريق جديدة للملاحة الدولية

عبرت سفينة نقل تابعة لشركة Maersk الدنماركية مضيق بيرنغ الذي يفصل بين روسيا والولايات المتحدة في منطقة القطب الشمالي في رحلة تهدف لاختبار طريق تجارية مائية جديدة.

وأعلن ممثلو أكبر شركة في سوق نقل الحاويات عالميا لوسائل الإعلام أواخر أغسطس الماضي أن سفينة Venta Maersk ستنقل في سبتمبر شحنة من السمك والبضائع الأخرى من مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا إلى سان بطرسبورغ في غربها، عبر الطريق البحرية الشمالية، على طول سواحل روسيا الشمالية المطلة على المحيط المتجمد الشمالي.