هذه هي قيمة استثمارات سوناطراك السنوية

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني، اليوم الأحد، خلال الأيام الإعلامية لسونطراك حول فرص الاستثمار للمؤسسات الجزائرية، أن حجم استثمارات المجمع البترولي يقدر ب 10 مليارات دولار كمعدل سنوي.

وأوضح الوزير، نقلا عن واج أن المجمع قام بإنجاز أكثر من 180 حقل بما في ذلك 15 حقلا بالغ الأهمية مع جميع الهياكل المرافقة وكذا الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التابعة لها، وأشار إلى إنجاز 34 خطا يبلغ مجموع طولها حوالي 20 ألف كم و82 محطة للضخ والضغط مجهزة ب 372 ماكنة و127 صهريج لتخزين النفط والمكثفات، وفيما يتعلق بمتوسط رقم الأعمال السنوي الذي حققه المجمع خلال السنوات الخمس الماضية، فقد بلغ 43,2 مليار دولار سنوياً، وبالنسبة لمتوسط الجباية النفطية السنوية المدفوعة للخزينة العمومية، فيقدر ب 2.550 مليار دج في السنوات الخمس الأخيرة.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن سوناطراك تملك أكثر من 100 شركة فرعية ومساهمة (وطنية ودولية) وتوظف حوالي 200 ألف عامل.

وتظهر هذه الأرقام ، حسب الوزير، مساهمة سوناطراك في التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية في الجزائر.