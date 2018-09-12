اتفـاقية لتسويق هواتف ذكية جزائرية بالولايات المتحـدة

وقعت المؤسسة الخاصة الجزائرية "ساتراكس" صاحبة علامة ايريس (IRIS)، الثلاثاء بواشنطن، على عقد مع الشركة الأمريكية "كا في اس" امبورت سولوش (KVS Import Solutions) ، لتسويق هواتفها الذكية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم التوقيع على الاتفاقية على هامش أسبوع الجزائر بواشنطن بحضور وزير التجارة، سعيد جلاب وسفير الجزائر بواشنطن، مجيد بوقرة، والعديد من رؤساء المؤسسات الجزائرية المشاركة في هذه التظاهرة التي تدوم 4 أيام.

وسيسمح الاتفاق، الذي يعد ثمرة أربع أشهر من المناقشات بين شركة اريس وهذه المؤسسة المتخصصة في البيع عبر الانترنيت في الولايات المتحدة الأمريكية، للمجمع الجزائري بالولوج الى هذا السوق المتنامي والتنافسي.

وأشار المدير العام المساعد لشركة اريس، جمال قيدوم، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية عقب التوقيع على هذا الاتفاق، أن شركة اريس تراهن على مؤهلين اثنين هامين لأجل الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية وهما الجودة والسعر التنافسي للمنتوج.

وتعد الأرضية الالكترونية التي تتوفر عليها "كا في اس" امبورت سولوشن، استراتيجية في هذا المقام وتتيح لايريس فرصة لاقتحام السوق الامريكية، وأوضح المتحدث ذاته نقلا عن ذات الصدر قائلا "ستسمح لنا هذه الشراكة بتحديد قيمة منتوجاتنا في السوق العالمية بشكل أفضل وكذا فهم تنظيم السوق الأمريكية".