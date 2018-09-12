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قبل دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ

سعر النفط عند 80 دولارا وسط توقعات بتراجع نمو الإنتاج الأمريكي

  12 سبتمبر 2018 - 18:33   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سعر النفط عند 80 دولارا وسط توقعات بتراجع نمو الإنتاج الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط مع اقتراب فرض العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني، رغم جهود واشنطن الرامية لحث كبار الموردين الآخرين على تعويض النقص المتوقع، إضافة إلى الأحداث التي مست الشركة الوطنية الليبية للنفط في دعم البرميل، ليسجل هذا التعافي قبل دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التطبيق.

 

بلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.70 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.2 بالمائة عن التسوية السابقة، فيما صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 77.75 دولارا للبرميل، لتواصل الأسعار ارتفاعها باتجاه عتبة 80 دولارا.

في السياق نفسه، ساهم الهجوم الذي تعرض له مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس في حدوث ضغط جديد، مع بروز مخاوف من فقدان الإمدادات الليبية.

وتضغط واشنطن على الدول الأخرى لوقف واردات النفط من إيران، وتظهر دول مثل كوريا الجنوبية واليابان والهند علامات على الاستجابة لهذه الضغوط.

وحرصا على عدم ارتفاع أسعار النفط، التقى وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، مع نظيره السعودي، خالد الفالح، في واشنطن، في الوقت الذي تشجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبرى الدول المنتجة للنفط على الحفاظ على إنتاجها مرتفعا قبل فرض العقوبات الجديدة، كما سيلتقي بيري مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، غدا في موسكو.

ومن جهته، أعلن نوفاك أن أوبك وروسيا وغيرهما من المنتجين المستقلين المتحالفين مع المنظمة قد يوقعون اتفاق تعاون جديدا طويل الأمد في بداية ديسمبر.

وبالمقابل أظهرت توقعات حكومية شهرية أنه من المتوقع نمو إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال عام 2019 بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، حيث أوضح تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام ألأمريكي بمقدار 840 ألف برميل يوميا إلى 11.5 مليون برميل يوميا العام المقبل، وذلك بانخفاض عن توقعات سابقة بنمو قدره 1.02 مليون برميل يوميا إلى 11.7 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في 2019 بمقدار 250 ألف برميل يوميا، مقابل توقعات سابقة للإدارة بزيادة قدرها 290 ألف برميل يوميا، حيث أبقت الإدارة على تقديراتها لنمو الإنتاج والطلب في 2018 دون تغيير يذكر.

مريم .س

 

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