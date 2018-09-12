المفاوضات دامت أربعة أشهر بين ساتراكس وكا في أس أمبورت سولوشن

إيريس الجزائرية تسوّق هواتفها الذكية في الولايات المتحدة الأمريكية قريبا

من المقرر أن تسوق الشركة الخاصة الجزائرية ساتراكس صاحبة علامة إيريس، هواتفها الذكية نحو الأسواق الولايات المتحدة الأمريكية وهذا بعد التوقيع على عقد الشراكة مع الشركة الأمريكية كا في أس أمبورت سولوشن وهذا الاتفاق بعد أربعة أشهر من المفاوضات بين الشركتين، وتم التوقيع على هامش أسبوع الجزائر بواشنطن.

وقعت المؤسسة الخاصة الجزائرية ساتراكس صاحبة علامة إيريس على عقد مع الشركة الأمريكية كا في أس امبورت سولوشن، لتسويق هواتفها الذكية بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك على هامش أسبوع الجزائر بواشطن بحضور وزير التجارة، سعيد جلاب وسفير الجزائر بواشنطن، مجيد بوقرة، والعديد من رؤساء المؤسسات الجزائرية المشاركة في هذه التظاهرة التي تدوم أربعة أيام، حيث سيسمح الاتفاق، الذي يعد ثمرة أربعة أشهر من المناقشات بين شركة اريس وهذه المؤسسة المتخصصة في البيع عبر الأنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية، للمجمع الجزائري بالولوج إلى هذا السوق المتنامي والتنافسي.

وفي هذا الشأن، أشار المدير العام المساعد لشركة اريس، جمال قيدوم، عقب التوقيععلى هذا الاتفاق، أن شركة اريس تراهن على مؤهلين اإثنين هامين لأجل الاستقرار في الولاياتالمتحدة الأمريكيةوهما الجودة والسعر التنافسي للمنتوج، حيثتعد الأرضية الالكترونية التي تتوفر عليها كا في اس امبورت سولوشن، استراتيجية في هذا المقام وتتيح لايريس فرصة لاقتحام السوق الأمريكية، قائلا إن الشركة ستسمحلنا بتحديد قيمة منتجاتنا فيالسوق العالمية بشكل أفضل وكذا فهم تنظيم السوق الأمريكية.

أضاف المدير العام لذات المؤسسة أن ساتركس، الموجودة حاليا في كل دولالمغرب وكذا الإمارات العربية المتحدة، تطمح إلى تسويق هواتفها الذكيةفي أوروبا، كما توقع المتحدث ذاته بقفزة جديدة لمؤسسة ساتركس بمناسبة شروع مركبإلكتروني جديد في النشاط، بحيث سيسمح بإنتاج مليونيهاتف ذكي وأكثر من 1مليون جهاز تلفاز في السنة، كما ستشرع المؤسسة المتخصصة في صناعة المنتوجات الإلكترونية والكهرومنزليةوالهواتف، في صناعة إطارات العجلات، بالتزامن مع دخول مركب صناعي آخر حيز النشاط مع بداية سنة 2019 بالشراكة مع متعاملين ألمانيين وفنلنديين.

وكان وزير التجارة، سعيد جلاب، قد أعطى بواشنطن إشارة الانطلاق لأسبوع الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية وهو موعد فريد من نوعه يهدف إلى التعريف بتاريخ وتراث الجزائر وبمؤهلاتهاالاقتصادية والسياحية، حيث قام سعيد جلاب بتدشين المعرض المنظم على هامش هذه التظاهرة والذي تشارك فيه ما يقارب الـ40 مؤسسة وطنية.

وسيلة قرباج