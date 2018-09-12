من خلال جناح يتربع على مساحة تقدر بـ 20 مترا مربعا

كوندور تشارك في الأسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري بواشنطن

تشارك مجموعة كوندور في الأسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري في واشنطن، من خلال جناح يتربع على مساحة تقدر بـ 20 مترا مربعا، أين يعرض كوندور منتجاته الكهربائية المنزلية، ويهدف حضور كوندور في هذا الأسبوع الاقتصادي إلى توسيع نطاق توزيعه بصفته جزءا من سياسة التدويل، بهدف الانفتاح على السوق الأمريكية.

بهذه المناسبة أكد رئيس مجلس إدارة مجمع كوندور عبد الرحمن بن حمادي أنها فرصة للتقدم إلى الولايات المتحدة مضيفا بالقول :لدينا مجموعة واسعة من المنتجات في قطاعات مختلفة، كالأجهزة والإلكترونيات، كما أنها فرصة لإقامة شراكات جديدة مع كبرى الشركات العالمية .

وكان الأسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري في واشنطن والذي تتواصل فعالياته حتى 13 سبتمبر الجاري، قد افتتح من قبل وزير التجارة، السيد سعيد جلاب بحضور السفيرة جوان بولاشيك مساعد نائب وكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، والسيدة سارة كيمب، نائب وكيل وزارة التجارة، وسلطات مقاطعة كولومبيا، وكذا سفير الجزائر في واشنطن، السيد مجيد بوقرة، حيث يمثل هذا الحدث فرصة كبيرة أمام الشركات الجزائرية للانفتاح على السوق الأمريكي.