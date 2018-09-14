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الجزائر ستصدر 35 بالمائة من وقودها إلى إفريقيا في 2023

  14 سبتمبر 2018 - 11:31   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الجزائر ستصدر 35 بالمائة من وقودها إلى إفريقيا في 2023

أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني امس بسعيدة أن الجزائر ستقوم بتصدير 35 بالمائة من إنتاج الوقود المحلي إلى الدول الإفريقية بداية من سنة 2023.

وأوضح قيطوني خلال ندوة صحفية في إطار زيارة عمل إلى الولاية أن "الجزائر ستشرع بداية من سنة 2023 في تصدير نسبة 35 بالمائة من مادة الوقود إلى الدول الإفريقية"، مضيفا أن "البلاد تسير نحو تحقيق اكتفائها الذاتي في مادة الوقود حيث يتم تكرير وإنتاج على المستوى المحلي 11.5 مليون طن من الوقود".كما أكد الوزير أن "الجزائر كانت تسجل عجزا في مادة الوقود يقدر بـ 3.5 مليون طن سنويا بتكلفة مالية تقدر 2 مليار دولار"، مؤكدا "أنه سيتم القضاء على هذا العجز خلال شهر ديسمبر القادم".

ومن جهة أخرى أشار مصطفى قيطوني إلى أنه سيتم" قريبا" الشروع في إبعاد محطات تخزين مادة سيرغاز إلى خارج المدن عبر مختلف ولايات الوطن.وأوضح أنه "قد تم إعداد برنامج سينفذ في القريب العاجل لإبعاد جميع المحطات الخاصة بتخزين مادة سيرغاز والقريبة من السكان إلى خارج المدينة عبر مختلف ولايات الوطن".وأشار وزير الطاقة "أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المحلية في كل ولاية من أجل توفير قطع أرضية خارج النسيج الحضري لاحتضان محطات سيرغاز التي سيشرع في إبعادها عن المدينة حفاظا على سلامة السكان".

 

 

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