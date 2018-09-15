خام الـ"أوبك" بلغ 76.46 دولارا

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 76,46دولارا للبرميل الخميس، ليسجل بذلك انخفاضا مقارنة بالسعر الذي سجله اليوم الذي قبله (الأربعاء)، حيث كان 77,16 دولارا، حسبما أفادت به المنظمة اليوم على موقعها الإلكتروني

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخاممربان الإماراتي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري.تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط أنهت الأسبوع متباينة حيث انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لتتراجع تسعة سنتات للبرميل وتسجل عند التسوية 78.09 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا عند التسوية إلى 68.99 دولار للبرميل

و سجل برنت زيادة نسبتها 1,83بالمائة على أساس أسبوعي فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة نسبتها 1,63 بالمائة. و كانت المنظمة في تقريرها الشهري قد أعلنت " أن إنتاج أعضائها الـ 15 النفطي زاد في أوت 278 ألف برميل يوميا إلى 32,56 مليون برميل يوميا عقب اتفاق جوان على تخفيف اتفاق خفض المعروض ليتم الاكتفاء بمعدل التزام بحصص الخفض بـ 100 بالمائة لا أكثر. من جهة أخرى، قلصت أوبك توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بسبب تزايد المخاطر الاقتصادية ووفقا لتوقعات "أوبك" فإن الطلب العالمي على النفط في العام القادم سيزيد بنحو 1,41 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 20 ألف برميل يوميا مقارنة بالتوقعات الصادرة الشهر الماضي لتقلص تكهناتها للمرة الثانية على التوالي

يذكر أن الدول الأعضاء في أوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة، قد اتفقوا يوم 23 جوان الماضي بفيينا تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة وذلك وفقا لاتفاق تحديد الإنتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا و القاضي بتقليص الإنتاج بنحو 1,8 مليون برميل يوميا (1,2 مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و 600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة). وكان قد تم تمديد اتفاق تحديد الإنتاج إلى غاية نهاية 2018 وذلك خلال اجتماع منظمة أوبك المنعقد في نوفمبر 2017. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن المشاركين في الاتفاق سيواصلون إسهامهم في استقرار السوق

للتذكير فإن مستوى امتثال الدول المشاركة في اتفاق التعاون بلغ 109 بالمائة في جويلية الفارط وستعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك وخارج أوبك يوم 23 سبتمبر المقبل بالجزائر. وسيتم خلال هذا اللقاء بحث مخطط متابعة السوق و مستويات الامتثال لما تبقى من سنة 2018 وأيضا إطار التعاون لسنة 2019 وما بعدها