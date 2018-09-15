خام الـ"أوبك" بلغ 76.46 دولارا

شريط الاخبار
فرنسا تعترف باغتيالها المناضل موريس أودان الحكومة الجزائرية تصفه بـ"الخطوة الإيجابية" والمعارضة تعتبره "عنصرية فرنسية" ميركل في الجزائر الاثنين المقبل لبحث ملفات "الحرقة" والارهاب الداخلية توفد لجنة وزارية مشتركة إلى ولاية تبسة الجزائر تكرم الرهبان المسيحيين الذي قُتلوا إبان العشرية السوداء بالجزائر إرهابي يسلم نفسه بأدرار وإيقاف عنصر دعم بتيزي وزو 55 مليون و2500 دينار نصاب الزكاة هذا العام  وفاة الدكتورة عائشة عويسات تجرّ أويحيى إلى المساءلة البرلمانية بن غبريت تنفي مطالبة الأولياء بإمضاء استمارات الموافقة على تدريس الأمازيغية استمرار تسجيلات الطلبة المعيدين إلى غاية 20 سبتمبر صفحات فايسبوكية تنافس التنظيمات الطلابية لإسماع صوت الطالب ندوة وطنية حول تحسين مستوى الخدمات الجامعية توزيع 1300 سكن "عدل" قبل نهاية 2018 بوهران المؤسسات الخاصة محرك حقيقي لتوفير الثروة "الجزائر لم تحقق اكتفاءها الذاتي في مادتي الحمص والعدس بعد!" الشروع في تصليح شبكات الكهرباء المخربة خلال العشرية السوداء مشروع مركب الفوسفات كلف 06 ملايير دولار وسيدخل الخدمة أفاق 2022 تحويل مؤقت لحركة السير بالطريق السيار "مقطع موزاية" أسعار النفط تستعيد عافيتها وتُسجل 78 دولاراً للبرميل "أليانس للتأمينات" تدشن وكالتها التجارية الأساسية بالبليدة بنّاء يسطو على فيلا بالشراقة ويستولي على مصوغات قيّمة إبراهيم حسن يستفز الجزائر ويطالب بالحماية في الإياب! سعر النفط عند 80 دولارا وسط توقعات بتراجع نمو الإنتاج الأمريكي كوندور تشارك في الأسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري بواشنطن تقارير تحذر من تبييض جزائريين ورجال دين أموالهم بدبي وأمريكا اللاتينية إيريس الجزائرية تسوّق هواتفها الذكية في الولايات المتحدة الأمريكية قريبا المضاربون يتحكمون في أسعار غذاء الزوالية وعرضها بـ 80 دج تحقيقات لضبط التجاوزات في شغل السكنات الاجتماعية رئيس جمهورية توافقي ورئيس حكومة يقود الإصلاحات الاقتصادية انطلاق اللّقاءات الثّنائية بين بن غبريت والشركاء الاجتماعيين اليوم إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست الجزائر تبحث عن أسواق في إفريقيا عمال المطارات يحتجون ويطالبون بتدخل زعلان بوهران السجائر الإلكترونية لا تمنع الإصابة بمرض السرطان الجيش يجري مناورات على الحدود الغربية ويؤكد جاهزيته لحماية الحدود الأطباء الأخصائيون يحتجون أمام مقر وزارة التعليم العالي الجوية الجزائرية توقف عملية توظيف الطيارين مسؤولة بمعهد باستور الفرنسي تصف الوباء في الجزائر بـ الحادث العابر مصطفى الهبيري يؤكد أهمية النشاط الجواري التوعوي الأرسيدي يجمع المغاربيات حول النضال من أجل المساواة
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. خام الـ"أوبك" بلغ 76.46 دولارا

خام الـ"أوبك" بلغ 76.46 دولارا

  15 سبتمبر 2018 - 13:02   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
خام الـ"أوبك" بلغ 76.46 دولارا

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 76,46دولارا للبرميل الخميس، ليسجل بذلك انخفاضا مقارنة بالسعر الذي سجله اليوم الذي قبله (الأربعاء)، حيث كان 77,16 دولارا، حسبما أفادت به المنظمة اليوم على موقعها الإلكتروني

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخاممربان الإماراتي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري.تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط أنهت الأسبوع متباينة حيث انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لتتراجع تسعة سنتات للبرميل وتسجل عند التسوية 78.09 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا عند التسوية إلى 68.99 دولار للبرميل

و سجل برنت زيادة نسبتها 1,83بالمائة على أساس أسبوعي فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة نسبتها 1,63 بالمائة. و كانت المنظمة في تقريرها الشهري قد أعلنت " أن إنتاج أعضائها الـ 15 النفطي زاد في أوت 278 ألف برميل يوميا إلى 32,56 مليون برميل يوميا عقب اتفاق جوان على تخفيف اتفاق خفض المعروض ليتم الاكتفاء بمعدل التزام بحصص الخفض بـ 100 بالمائة لا أكثر. من جهة أخرى، قلصت أوبك توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بسبب تزايد المخاطر الاقتصادية ووفقا لتوقعات "أوبك" فإن الطلب العالمي على النفط في العام القادم سيزيد بنحو 1,41 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 20 ألف برميل يوميا مقارنة بالتوقعات الصادرة الشهر الماضي لتقلص تكهناتها للمرة الثانية على التوالي

يذكر أن الدول الأعضاء في أوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة، قد اتفقوا يوم 23 جوان الماضي بفيينا تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة وذلك وفقا لاتفاق تحديد الإنتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا و القاضي بتقليص الإنتاج بنحو 1,8 مليون برميل يوميا (1,2 مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و 600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة). وكان قد تم تمديد اتفاق تحديد الإنتاج إلى غاية نهاية 2018 وذلك خلال اجتماع منظمة أوبك المنعقد في نوفمبر 2017. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن المشاركين في الاتفاق سيواصلون إسهامهم في استقرار السوق

للتذكير فإن مستوى امتثال الدول المشاركة في اتفاق التعاون بلغ 109 بالمائة في جويلية الفارط وستعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك وخارج أوبك يوم 23 سبتمبر المقبل بالجزائر. وسيتم خلال هذا اللقاء بحث مخطط متابعة السوق و مستويات الامتثال لما تبقى من سنة 2018 وأيضا إطار التعاون لسنة 2019 وما بعدها

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات