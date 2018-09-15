400 مليار أورو لتحويل الطاقة من الصحراء إلى المنازل والمصانع الألمانية

ميركل ستبحث مع الطرف الجزائري إمكانية بعث المشروع "ديزرتيك"

من المتوفع أن تتضمن المحادثات الجزائرية الألمانية خلال زيارة المستشارة أنجيلا ميركل للجزائر بعث مشروع " ديزرتك" الخاص بالطاقة الشمسية، وهو المشروع الذي تم اقتراحه قبل عشر سنوات وجمد لأسباب مجهولة، خصوصا أن مسؤولي شركات للطاقة سيرافقون المستشارة الألمانية خلال زيارتها إلى الجزائر غدا.

يتعلق مشروع " ديزرتك" باقتراح قدمته مجموعة من الشركات الألمانية لاستثمار نحو 400 مليار أورو في مشروع عملاق للطاقة الشمسية يحمل اسم "ديزرتيك"، بهدف نقل الطاقة من الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا إلى المنازل والمصانع الألمانية وأوروبا.

وأبدت قرابة 15 شركة ومؤسسة مالية ألمانية عن رغبتها بالاستثمار في المشروع، منها سيمنس ودويتشه بنك وميونيخ ري لإعادة التأمين وإيون وآر.دبليو.أي للطاقة والمرافق.

وأنهت الشركات المهتمة بالمشروع دراساتها ومشاوراتها قبل عشر سنوات خلال اجتماع في مدينة ميونيخ يوم 13 جويلية 2008، وهو المشروع الذي يتضمن إقامة شبكة ضخمة متصلة من المرايا لتحويل أشعة الشمس إلى طاقة حرارية تسخن زيتا خاصا يستخدم في تشغيل توربينات بخارية لتوليد كهرباء. ويعد هذا أكبر مشروع من نوعه يقوم القطاع الخاص بتمويله. وسيتم نقل الكهرباء بعد ذلك إلى أوروبا عبر خط كهرباء الضغط العالي الموجود حاليا بينها وبين شمال إفريقيا. ويمكن للمشروع أن يوفر نحو 15 بالمائة من احتياجات قارة أوروبا من الكهرباء. وتأمل الشركات الألمانية في جذب اهتمام شركائها في أوروبا وشمال إفريقيا للمشروع حتى يمكن تنفيذه. ومن المتوقع أن يحظى باهتمام إسبانيا وإيطاليا، في حين تولي فرنسا اهتماما للطاقة النووية.

ويبقى تنفيذ مشروع "ديزرتيك" رهنا لمدى تعاون الدول المعنية، لاسيما في مراحله الأولى. وينبغي على الشركاء الأوروبيين الأخذ بيد دول جنوب المتوسط، وتقديم مساعدات مالية حتى يمكن البدء في إنجاز محطات التوليد الشمسية والبنية التحتية اللازمة لنقل الكهرباء من الصحراء إلى وسط أوروبا ، خصوصا أن التهديدات البيئية والاقتصادية التي تواجهها اليوم كبيرة جدا، وهذا يعني وجوب بذل مجهودات كبيرة. ويصب تحقيق مشروع ديزرتك في هذا الاتجاه.

يذكر أن هذا النوع من محطات الطاقة الشمسية موجود حاليا في صحراء "موجيف" بولاية كاليفورنيا وكذلك في جنوب شرق إسبانيا. وقد رحبت منظمة جرين بيس المعنية بحماية البيئة بالمبادرة الألمانية واعتبرتها واحدة من أكثر الطرق عقلانية للتعامل مع المشكلات البيئية والاقتصادية العالمية في الوقت الراهن.

م. ناصر