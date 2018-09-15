شريط الاخبار
أمطار الخريف تكشف عيوب المشاريع التنموية أيقونة الفن العصري جمال علام" في ذمة الله "زيارة ميركل إلى الجزائر استثنائية وتدل على حجم العلاقة بيننا" التصريحات غير المسؤولة لوزراء في الدولة تُخرج سكان ورقلة للشارع الدولة مستعدة لمرافقة المتضررين من الإرهاب للعودة إلى قراهم ميركل ستبحث مع الطرف الجزائري إمكانية بعث المشروع "ديزرتيك" احتجاجات وطنية للمقتصدين يوم 19 سبتمبر نتائج التحويلات عبر الموقع تصدم الطلبة عنصرية وعداء تاريخي للأمازيغية ونشطاء الحركة البربرية المدير العام لـ "ترونسلوب" على رأس مركب الحجار سعر النفط الجزائري في حدود 71.61 دولارا إلى غاية نهاية أوت زوخ يصدر تعليمة تمنع بيع منتجات الصيد البحري على حواف الطرق مجلس رؤساء بلديات "تاج" يدعو الحكومة إلى دعم التنمية المحلية 44 ولاية تدرس اللغة الامازيغية و تعميمها عبر كل الوطن السنة القادمة "تدهور الوضع المعيشي للجزائريين تسبب في الغضب الشعبي" الجزائريون ينتظرون خطوة فعلية للاعتراف بالجرائم الكولونيالية مخططات إنقاذ المدن من الفياضات في خبر كان! عصابات تستغل قصر لتنفيذ عمليات إجرامية وإبعاد الشبهات عنهم فرنسا تعترف باغتيالها المناضل موريس أودان الحكومة الجزائرية تصفه بـ"الخطوة الإيجابية" والمعارضة تعتبره "عنصرية فرنسية" ميركل في الجزائر الاثنين المقبل لبحث ملفات "الحرقة" والارهاب الداخلية توفد لجنة وزارية مشتركة إلى ولاية تبسة الجزائر تكرم الرهبان المسيحيين الذي قُتلوا إبان العشرية السوداء بالجزائر إرهابي يسلم نفسه بأدرار وإيقاف عنصر دعم بتيزي وزو 55 مليون و2500 دينار نصاب الزكاة هذا العام  وفاة الدكتورة عائشة عويسات تجرّ أويحيى إلى المساءلة البرلمانية بن غبريت تنفي مطالبة الأولياء بإمضاء استمارات الموافقة على تدريس الأمازيغية استمرار تسجيلات الطلبة المعيدين إلى غاية 20 سبتمبر صفحات فايسبوكية تنافس التنظيمات الطلابية لإسماع صوت الطالب ندوة وطنية حول تحسين مستوى الخدمات الجامعية توزيع 1300 سكن "عدل" قبل نهاية 2018 بوهران المؤسسات الخاصة محرك حقيقي لتوفير الثروة "الجزائر لم تحقق اكتفاءها الذاتي في مادتي الحمص والعدس بعد!" الشروع في تصليح شبكات الكهرباء المخربة خلال العشرية السوداء مشروع مركب الفوسفات كلف 06 ملايير دولار وسيدخل الخدمة أفاق 2022 تحويل مؤقت لحركة السير بالطريق السيار "مقطع موزاية" أسعار النفط تستعيد عافيتها وتُسجل 78 دولاراً للبرميل "أليانس للتأمينات" تدشن وكالتها التجارية الأساسية بالبليدة بنّاء يسطو على فيلا بالشراقة ويستولي على مصوغات قيّمة إبراهيم حسن يستفز الجزائر ويطالب بالحماية في الإياب!
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. ميركل ستبحث مع الطرف الجزائري إمكانية بعث المشروع "ديزرتيك"

400 مليار أورو لتحويل الطاقة من الصحراء إلى المنازل والمصانع الألمانية

ميركل ستبحث مع الطرف الجزائري إمكانية بعث المشروع "ديزرتيك"

  15 سبتمبر 2018 - 15:00   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ميركل ستبحث مع الطرف الجزائري إمكانية بعث المشروع "ديزرتيك"

من المتوفع أن تتضمن المحادثات الجزائرية الألمانية خلال زيارة المستشارة أنجيلا ميركل للجزائر بعث مشروع " ديزرتك" الخاص بالطاقة الشمسية، وهو المشروع الذي تم اقتراحه قبل عشر سنوات وجمد لأسباب مجهولة، خصوصا أن مسؤولي شركات للطاقة سيرافقون المستشارة الألمانية خلال زيارتها إلى الجزائر غدا. 

يتعلق مشروع " ديزرتك" باقتراح قدمته مجموعة من الشركات الألمانية لاستثمار نحو 400 مليار أورو في مشروع عملاق للطاقة الشمسية يحمل اسم "ديزرتيك"، بهدف نقل الطاقة من الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا إلى المنازل والمصانع الألمانية وأوروبا.

وأبدت قرابة 15 شركة ومؤسسة مالية ألمانية عن رغبتها بالاستثمار في المشروع، منها سيمنس ودويتشه بنك وميونيخ ري لإعادة التأمين وإيون وآر.دبليو.أي للطاقة والمرافق.

وأنهت الشركات المهتمة بالمشروع دراساتها ومشاوراتها قبل عشر سنوات خلال اجتماع في مدينة ميونيخ يوم 13 جويلية 2008، وهو المشروع الذي يتضمن إقامة شبكة ضخمة متصلة من المرايا لتحويل أشعة الشمس إلى طاقة حرارية تسخن زيتا خاصا يستخدم في تشغيل توربينات بخارية لتوليد كهرباء. ويعد هذا أكبر مشروع من نوعه يقوم القطاع الخاص بتمويله. وسيتم نقل الكهرباء بعد ذلك إلى أوروبا عبر خط كهرباء الضغط العالي الموجود حاليا بينها وبين شمال إفريقيا. ويمكن للمشروع أن يوفر نحو 15 بالمائة من احتياجات قارة أوروبا من الكهرباء. وتأمل الشركات الألمانية في جذب اهتمام شركائها في أوروبا وشمال إفريقيا للمشروع حتى يمكن تنفيذه. ومن المتوقع أن يحظى باهتمام إسبانيا وإيطاليا، في حين تولي فرنسا اهتماما للطاقة النووية.

ويبقى تنفيذ مشروع "ديزرتيك" رهنا لمدى تعاون الدول المعنية، لاسيما في مراحله الأولى. وينبغي على الشركاء الأوروبيين الأخذ بيد دول جنوب المتوسط، وتقديم مساعدات مالية حتى يمكن البدء في إنجاز محطات التوليد الشمسية والبنية التحتية اللازمة لنقل الكهرباء من الصحراء إلى وسط أوروبا ، خصوصا أن التهديدات البيئية والاقتصادية التي تواجهها اليوم كبيرة جدا، وهذا يعني وجوب بذل مجهودات كبيرة. ويصب تحقيق مشروع ديزرتك في هذا الاتجاه.

يذكر أن هذا النوع من محطات الطاقة الشمسية موجود حاليا في صحراء "موجيف" بولاية كاليفورنيا وكذلك في جنوب شرق إسبانيا. وقد رحبت منظمة جرين بيس المعنية بحماية البيئة بالمبادرة الألمانية واعتبرتها واحدة من أكثر الطرق عقلانية للتعامل مع المشكلات البيئية والاقتصادية العالمية في الوقت الراهن.

 م. ناصر
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات