30 سبتمبر آخر أجل لدفع اشتراكات الفلاحين في صندوق "كاسنوس"

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أن آخر أجل لدفع الاشتراك السنوي قد حدد بتاريخ 30 سبتمبر 2018 بالنسبة لفئة الفلاحين، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الصندوق.

ودعا ذات المصدر نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية بالمناسبة جميع منتسبيه إلى اتخاذ التدابير اللازمة "لتجنب زيادات التأخر والاستفادة من مختلف الامتيازات بما في ذلك التقاعد وبطاقة الشفاء والمرض والوفاة".

وشدد ذات الصندوق على الإسراع في تسوية وضعية الفلاحين قبل انقضاء الآجال مؤكدا في ذات الوقت بأن مصالحه "تبقى تحت تصرفهم عبر كافة الوكالات الولائية".