بعد تنفيذ واشنطن لقرارهابوقف صادرات النفط الإيرانية نوفمبر المقبل

صراع سعودي ـ روسي للظفر بحصة إيران من البترول

من المقرر أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكيةعقوباتها بوقف صادرات إيران من النفط خلال الشهر المقبل، الأمر الذي أدى إلى صراع بين السعودية وروسيا المنتج الأكبر خارج الأوبك للظفر بحصة إيران من النفط.

تريد واشنطن وقف صادرات النفط الإيرانية تماما بحلول شهر نوفمبر المقبل، وهي تشجع المنتجين على غرار السعودية وغيرها من أعضاء أوبك، بما فيهاروسيا على ضخ المزيد لتغطية النقص في السوق النفطية، الأمر الذي أدى إلى صراع بين السعودية وروسيا للظفر بحصة إيران من النفط، حيث نقل موقع وزارة النفط على الإنترنت شاناعن مسؤول محافظ ايران أوبك حسين كاظم بور أردبيلي قوله تزعم روسيا والسعودية أنهما تسعيان لتحقيق توازن في سوق النفط العالمية ولكنهما تحاولان أخذ جزء من حصة إيران، وتابع قائلا جهود ترامب لقطع وصول إيران إلى سوق الخام العالمية دفعت روسيا والسعودية إلى ارتهان السوق.

وقال كاظم بور أردبيلي لرويترز، أول أمس، إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في إيقاف صادرات بلاده النفطية تماما لأن السوق تعاني شحا في المعروض بالفعل ولا يستطيع المنتجون المنافسون تعويض النقص، واتهم موسكو والرياض أمس بالترحيب بالعقوبات على إيران من أجل مصلحتهما الخاصة وحذر من أن مثل هذه التصرفات ستضر بمصداقية أوبك، قائلا السعودية والإمارات تحولان أوبك إلى أداة أمريكية.

وبضغط من ترامب لخفض أسعار النفط وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها في يونيو على زيادة الإنتاج بعد أن شاركت هذه الدول في اتفاق لخفض الإنتاج كان قائما منذ عام 2017 وفي حين زاد إنتاج أوبك منذ ذلك الوقت، أضافت السعودية كميات من الخام أقل مما أشارت إليه في البداية.

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك 76,46دولارا للبرميل الخميس، ليسجل بذلك انخفاضا مقارنة بالسعر الذي سجله اليوم الذي قبله الأربعاء، حيث كان 77,16 دولارا، حسبما أفادت به المنظمة اليوم على موقعها الإلكتروني، وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط أنهت الأسبوع متباينة، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لتتراجع تسعة سنتات للبرميل وتسجل عند التسوية 78.09 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا عند التسوية إلى 68.99 دولار للبرميل.