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من خلال المشاركة في معرض غاند الدولي

الجزائر تبحث عن أسواق جديدة ببلجيكا وتعزز علاقاتها الاقتصادية

  16 سبتمبر 2018 - 18:47   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الجزائر تبحث عن أسواق جديدة ببلجيكا وتعزز علاقاتها الاقتصادية

تسعى الجزائر إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية الثنائية مع بلجيكا، من خلال مشاركتها في الطبعة الـ73 لمعرض غاند الدولي، والتي تعكس إرادة الدولة في تعزيز العلاقات التجارية الدائمة والمثمرة مع شركائها الأجانب ومنهم بلجيكا، حسب ما أكده وزير التجارة سعيد جلاب.

 

خلال كلمة ألقاها لدى افتتاح التظاهرة الاقتصادية الدولية، أوضح جلاب أن مشاركة الجزائر  تعكس إرادتها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية من خلال إعطاء الفرصة للمتعاملين الاقتصاديين لعرض منتجاتهم وكذا التعريف بأهم معالم الاقتصاد الوطني وبالإنجازات الاقتصادية العديدة والمتنوعة المحققة بفضل التوجيهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية.

وتشارك الجزائر في معرض غاند مقاطعة بلجيكية في فلاندر الشرقية، الذي يمتد من 15 إلى 23 سبتمبر كضيفة شرف.

واعتبر الوزير ذاته أن الذهاب لبلجيكا يعد بحد ذاته  إشارة قوية لشركائنا البلجيكيين وإرساء لأسس علاقات تبادل نأمل أن تكون دائمة ومثمرة.

ودعا البلدين لاغتنام فرصة هذا المعرض لتقريب وجهات النظر بينهما ولاستهداف المجالات ذات الاهتمام المشترك والتأسيس لشراكة تكون سببا في ازدهار متبادل.

واستعرض جلاب بهذه المناسبة أهم أسس ومحاور الاقتصاد الوطني ومختلف إنجازاته ومنها مختلف مخططات بعث النمو الاقتصادي التي خصصت لدعم الاستثمارات العمومية في الهياكل القاعدية والتي تعد - حسبه - ركائز أساسية لجلب وتطوير الاستثمار، حيث قال في هذا الصدد  لقد قطعت الجزائر طريقا طويلا وشاقا لاسترجاع نموها وبذلت تضحيات عظيمة للوصول إلى الاستقرار المستديم الذي تنعم به اليوم.

وذكر في هذا السياق بـالإجراءات الشجاعة التي سنها رئيس الجمهورية لاسيما فيما يتعلق بإنجاز المرافق الأساسية لبعث الأنشطة الاقتصادية على غرار الطرق السريعة والمناطق الصناعية والموانئ والمطارات وكذا السكك الحديدية.

كل هذه الإجراءات سمحت للجزائر بتسجيل  تحسن ملحوظ للنمو حيث بلغ مستوى 3 بالمئة في المتوسط وهذا رغم الاضطرابات التي عرفتها أسعار المحروقات خلال هذه الفترة.

وأشار ذات المتحدث أن  النتائج تتحدث عن نفسها، مضيفا أن  العديد من القطاعات استعادت وتيرة النمو خصوصا في قطاع الميكانيك والصناعات الغذائية والإلكترونيك والأجهزة الكهرومنزلية.

وفي السياق ذاته، أشار ممثل الجزائر أنه يتوقع أن تكون المنتجات المعروضة في إطار هذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية الدولية وأيضا مختلف التبادلات والمشاورات ان تسفر على تحقيق مشاريع كبيرة تكون في مستوى العلاقات الدبلوماسية الصديقة والودية التي تربط البلدين.

وأكد جلاب أن المنتوجات الجزائرية المعروضة في إطار هذه التظاهرة تؤكدالجهود المعتبرة الرامية إلى اقتراح علامة نوعية ومنتوج حسب المعايير الدولية والذي من شأنه السماح له باحتلال مكانةفي السوق الأوروبي.

وفي ذات الشأن قال جلاب إن الجانب الجزائري يرتقب من خلال الاتصالات والتبادلات بلوغ شراكة مستحدثة للثروة وتسهم في النمو وفرص أعمال وكذلك فرصة للتوسع على المستوى الإقليمي ولتحقيق التطور على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد جلاب عن اقتناعه بأن تكون هذه المناسبة فرصة لتقريب وجهات النظر وتحديد المجالات ذات المصالح المشتركة ووضع المعالم الأولية للشراكة والتي  نرغب أن تكون مثمرة ومستمرة بما يخدم الطرفين  .

م.س

 

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