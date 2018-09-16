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ناشدوا رئيس الجمهورية للتدخل

عمال مركب الحجار يطالبون بحل النقابة وتجديد فروعها

  16 سبتمبر 2018 - 18:54   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
عمال مركب الحجار يطالبون بحل النقابة وتجديد فروعها

دخل أمس آلاف العمال في وقفة احتجاجية بمركب الحجار للحديد والصلب بولاية عنابة، مطالبين بحل النقابة التي يترأسها نور الدين عموري وتجديد جميع الفروع النقابية.

وشهدت الوقفة رفع شعارات مطالبة بإنهاء الفساد الذي يعرفه المجمع، كما دعا العمال المحتجون رئيس الجمهورية للتدخل وحماية المركب الأكبر في الجزائر.

وألح العمال المتعاقبون على المنصبة على ضرورة حل نقابة المركب وجميع الفروع النقابية، لوقف التلاعبات الحاصلة وما أسموه  الأيدي الطويلة لبهاء الدين طليبة في المركب.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة، تنقل لمركب الحجار وعقد اجتماعات مراطونية مع ممثلي العمال، حيث تشير الأصداء الأولية إلى وجود ضوء أخضر من قيادة المركزية النقابية لحل الفروع النقابية.

وللإشارة فقد عينت إدارة مجمع ايميتال، طارق بوسلامة مديرا عاما جديدا لمجمع إيميتال، خلفاً لعبد الحكيم معوش الذي لم يُعمر طويلاً في هذا المنصب بسبب المشاكل التي يتخبط فيها المجمع منذ أشهر عديدة. وتم تنصيب المسؤول الجديد لمجمع إيميتال، خلفا لعبد الحكيم معوش، الذي قدم استقالته منذ أسابيع، ووافقت عليها الجمعية العامة، بحسب أورده بيان لذات المجمع.

وأكدت مصادر متطابقة أن الأسباب التي دفعت عبد الحكيم معوش للاستقالة رغم أنه لم يتم تعيينه على رأس المجمع إلا في بداية هذه السنة، لها علاقة مع عزم عمال مركب الحجار استئناف الإضراب، في حين ينفي عمال المجمع هذا الطرح، مؤكدين أن المدير السابق لم يزعجهم وأن المركب يعمل بشكل عادي.

م .ن

 

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