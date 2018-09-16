قال إن الجزائر عازمة على تعزيز شراكاتها الاقتصادية.. جلاب:

مخططات بعث النمو الاقتصادي تهدف لجلب وتطوير الاستثمار

أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن مخططات بعث النمو الاقتصادي التي خصصت لدعم الاستثمارات العمومية في الهياكل القاعدية تعد ركائز أساسية في الاقتصاد الجزائري لجلب وتطوير الاستثمار، مضيفا أن مشاركة الجزائر في الطبعة الـ 73 لمعرض غاند ببلجيكا يعكس إرادة الدولة في تعزيز علاقات اقتصادية وتجارية دائمة ومثمرة مع شركائها الأجانب ومنهم بلجيكا، داعيا البلدين لاغتنام فرصة هذا المعرض لتقريب وجهات النظر واستهداف المجالات ذات الاهتمام المشترك والتأسيس لشراكة تكون سببا في ازدهار متبادل.

أوضح جلاب خلال كلمة ألقاها لدى افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية أن مشاركة الجزائر تعكس إرادتها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية من خلال إعطاء الفرصة للمتعاملين الاقتصاديين لعرض منتجاتهم وكذا التعريف بأهم معالم الاقتصاد الوطني وبالإنجازات الاقتصادية العديدة والمتنوعة المحققة بفضل التوجيهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية.

واعتبر الوزير أن الذهاب إلى بلجيكا يعد بحد ذاته إشارة قوية لشركائنا البلجيكيين وإرساء لأسس علاقات تبادل نأمل أن تكون دائمة ومثمرة،

ودعا البلدين لاغتنام فرصة هذا المعرض لتقريب وجهات النظر بينهما ولاستهداف المجالات ذات الاهتمام المشترك والتأسيس لشراكة تكون سببا في ازدهار متبادل.

واستعرض جلاب بهذه المناسبة أهم أسس ومحاور الاقتصاد الوطني ومختلف انجازاته ومنها مختلف مخططات بعث النمو الاقتصادي التي خصصت لدعم الاستثمارات العمومية في الهياكل القاعدية والتي تعد -حسبه- ركائز أساسية لجلب وتطوير الاستثمار.

وقال في هذا الخصوص لقد قطعت الجزائر طريقا طويلا وشاقا لاسترجاع نموها وبذلت تضحيات عظيمة للوصول إلى الاستقرار المستديم الذي تنعم به اليوم.

وذكر في هذا السياق بالإجراءات الشجاعة التي سنها رئيس الجمهورية لاسيما فيما يتعلق بإنجاز المرافق الأساسية لبعث الأنشطة الاقتصادية على غرار الطرق السريعة والمناطق الصناعية والموانئ والمطارات وكذا السكك الحديدية، مضيفا أن كل هذه الإجراءات سمحت للجزائر بتسجيل تحسن ملحوظ للنمو حيث بلغ مستوى 3 بالمئة في المتوسط وهذا رغم الاضطرابات التي عرفتها أسعار المحروقات خلال هذه الفترة.

وأشار ذات المتحدث أن النتائج تتحدث هن نفسها، مضيفا ان العديد من القطاعات استعادت وتيرة النمو خصوصا في قطاع الميكانيك والصناعات الغذائية ولإلكترونيك والأجهزة الكهرو منزلية.

وأردف ذات المتحدث أن هذه النتائج من شانها أن تنشط علاقات التبادل بين الجزائر وشركائها، مشيرا ان السلطات العمومية تقدم صورة الجزائر الحقيقية وما حققته من إنجازات اقتصادية بفضل استقرار البلاد وعودة الاستثمار وتطوير التعاون مع المتعاملين الاقتصاديين الأجانب، مؤكدا أن حضور المؤسسات الجزائرية إلى بلجيكا ما هو دليل على الوثبة المحققة.

و في هذا الصدد، أشار ممثل الجزائر انه يتوقع ان تكون المنتجات المعروضة في إطار هذه التظاهرة الاقتصادية و التجارية الدولية و أيضا مختلف التبادلات و المشاورات ان تسفر على تحقيق مشاريع كبيرة تكون في مستوى العلاقات الدبلوماسية الصديقة و الودية التي تربط البلدين.

وأكد جلاب أن المنتوجات الجزائرية المعروضة في إطار هذه التظاهرة تؤكد الجهود المعتبرة الرامية إلى اقتراح علامة نوعية ومنتوج حسب المعايير الدولية والذي من شأنه السماح له باحتلال مكانة في السوق الأوروبي.

وختاما أشار جلاب إلى أن الجانب الجزائري يرتقب من خلال الاتصالات والتبادلات بلوغ شراكة مستحدثة للثروة وتسهم في النمو وفرص أعمال وأيضا فرصة للتوسع على المستوى الإقليمي ولتحقيق التطور على المدى المتوسط والبعيد.

و أعرب جلاب عن اقتناعه بأن تكون هذه المناسبة فرصة لتقريب وجهات النظر وتحديد المجالات ذات المصالح المشتركة ووضع المعالم الأولية للشراكة والتي نرغب أن تكون مثمرة ومستمرة بما يخدم الطرفين.