هذه فوائد البصل الأحمر

يخفض تناول البصل الأحمر يوميا مستوى الكوليسترول في الدم، ويحسن عمل نظام المناعة المضاد للفيروسات، وينشط عملية الأيض ويساعد في تجدد الجلد.

ويتميز البصل الأحمر بأنه يحتوي على نسبة عالية من مركبات الأنثوسيانين التي تعطيه لونه المميز. وعند دخول هذه المركبات للجسم، تساعد في تقوية جدران الأوعية الدموية وتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم. فعند تناول البصل الأحمر خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، ينخفض مستوى الكوليسترول بنسبة 20%.كما يحتوى البصل الأحمر على فيتامينات A وB وC وPP، التي تحفز عمل الجهاز الهضمي وعملية التمثيل الغذائي وتساعد على تخفيض الوزن، وتؤثر إيجابيا في حالة الجلد وتجدده.ووفقا لنتائج الدراسات الأخيرة المنشورة في مجلة Food Research International، يمكن للمواد الموجودة في البصل الأحمر القضاء على الأورام الخبيثة. فمثلا، يلعب المركب الكيميائي كيريستين الموجود فيه دور قاتل خلايا الأورام في القولون والثدي.