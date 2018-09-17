انعقاد الدورة الـ14 للجنة المشتركة الجزائرية -الإماراتية اليوم بالجزائر

يترأس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، الاثنين والثلاثاء بالجزائر أشغال الدورة الـ 14 للجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية ، حسبما أفاد به السبت المنصرم بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات البيان أن هذه الدورة "ستسمح بتقييم التعاون الثنائي بين الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات وبحث فرص تكثيفها وتوسيعها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين في ظل توجيهات قائدي البلدين.

كما ستشكل هذه المناسبة فرصة للتوقيع على العديد من المشاريع القانونية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

ويكون لضيف الجزائر على هامش أشغال اللجنة المشتركة--يضيف نفس المصدر --" لقاءات مع مسؤولين كبار في الحكومة".