ضرورة إنشاء مناطق نشاطات صغيرة عبر بلديات الوطن

رافع وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الأحد بجيجل من أجل إنشاء مناطق نشاطات صغيرة عبر جميع بلديات الوطن.

و أوضح الوزير في اليوم الثاني من زيارته لولاية جيجل خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بمقر الولاية بأن "مناطق النشاطات الجوارية الموجهة للشباب الحاملين للمشاريع و الأفكار ستسمح بخلق الثروات و تعزيز مسار التنمية الجاري حاليا."

و دعا بدوي في هذا الصدد نقلا عن واج المسؤولين المحليين و ممثلي المجالس المنتخبة على وجه الخصوص إلى العمل على تجسيد هذه الرؤية التي ستتيح مصدرا جديدا لمداخيل البلديات حاثا المنتخبين المحليين على الشروع من الآن فصاعدا في تخصيص أوعية عقارية بإمكانها احتضان هذا النوع من الاستثمارات الذي أضحى -حسبه- "ضروريا في برنامج تحديث الجماعات المحلية."