تراجع ملحوظ لليرة التركية

استهلت العملة التركية تداولات الأسبوع اليوم الاثنين، بتراجع ملحوظ في ظل ندرة السيولة واستمرار خسائر عملات الأسواق الناشئة، حسب موقع "بلومبرغ".

وجرى تداول الدولار بحلول الساعة 7:40 بتوقيت غرينيتش عند 6.2575 ليرة تركية، حسب ما نقلته "روسيا اليوم" بارتفاع نسبته 1.43% عن إغلاق الجلسة السابقة، وذكر الموقع أن التداول كان ضعيفا اليوم الاثنين في إسطنبول.

وجاء انخفاض العملة التركية، بعدما ارتفعت الأسبوع الماضي بنسبة 4% مع قرار البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بواقع 625 نقطة أساس لوقف هبوط الليرة.