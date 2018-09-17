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المخزون الاحتياطي سيضع البلاد في مأمن عن تقلبات الأسعار الدولية

ارتفاع إنتاج القمح الصلب بـ 30 مليون قنطار

  17 سبتمبر 2018 - 20:01   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع إنتاج القمح الصلب بـ 30 مليون قنطار

أكد المدير العام للديوان الوطني للحبوب، محمد بلعبدي،أن الجزائر سجلت خلال العام الجاري ارتفاعا فيإنتاج الحبوب،حيث بلغ 60 مليون قنطار، بقيمة 220 مليار دينار، بزيادة تقدر بـ 30 مليون قنطار مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، مما يعكس نجاح الخطة الزراعية للجزائر. وبالنسبة للمخزون الاحتياطي من الحبوب البالغ نحو 35 مليون قنطار هذه السنة، قال المتحدث إنه يهدف إلى وضع البلاد في مأمن عن الاضطرابات التي تعرفها الأسعار في الأسواق العالمية.

 

أوضح بلعبديفي تصريح صحافي أمس،أن ارتفاع إنتاج الحبوب لهذه السنة يمثل رقما قياسيا بالنظر للأرقام المسجلة من طرف الديوان بعد التجديد الفلاحي في الجزائر.

وأشار المدير العام للديوان الوطني للحبوب إلى أن العامل المناخي لعب دورا هاما في إنجاح الموسم الزراعي لسنة 2018، وكذا احترام الفلاحين لقواعد الزراعة، كما أضاف بلعبدي أنما ميز الموسم الفلاحي لهذه السنة تزويد الأراضي بآلات حاصدة ودارسة جديدة، بالإضافة إلى توسيع الأراضي الفلاحية للحبوب، وكذا احترام الفلاحين للمعايير الفنية للزراعة، مؤكدا أن جل المحصول الزراعي يتمثل في القمح الصلببقيمة 30 مليون قنطار. 

وبالنسبة للمخزون الاحتياطي من الحبوب، البالغ نحو35 مليون قنطار هذه السنة، فقال المتحدث إنه يهدف إلى وضع البلاد في مأمن عن الاضطرابات التي تشهدها الأسعار في الأسواق العالمية، نظرا للإنتاج الوفير هذه هذه السنة.

وأكد وزيرالفلاحة والتنمية الريفية والصيدالبحري، عبد القادر بوعزقي، في تصريح صحافي خلال لقاء لتقييم موسم الحصاد والدرس 2017-2018، أن الانتاج الوطني منالحبوب سجل رقما قياسيا ببلوغه 5ر60 مليون قنطار خلال موسمالحصاد والدرس 2017-2018،مقابل 7ر34 مليون قنطار خلال الموسم الماضي، أي بارتفاع بلغ 4ر74 بالمائة.

وقال الوزير إن شعبة الحبوب تمكنت خلال موسم 2017-2018 من تحقيق إنتاج قياسي لم يسبق تسجيله، ويعود أساسا إلى الجهود الكبيرة التي تم تسخيرها من حيث تعبئةوتوفير الموارد البشرية وكذا الوسائل المادية اللازمة.

وأفاد بوعزقي بأن الجزائر ستتوقف عن استيراد بعض أنواع البقول، وذكر الحمص والعدس، وذلك اعتبارا من السنوات القليلةالقادمة، بالنظر إلى الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الدولة بهدف رفع إنتاجالبقول.

وبلغة الأرقام، ذكر الوزير أنإنتاج البقوليات يشهد ارتفاعا من سنة لأخرى، حيثقفز من 123 ألف قنطار في 2001 إلى 340 ألف قنطار في 2018، واعتبر بوعزقي النتائج المحققة ثمرةللجهود المبذولة من طرفالسلطات العمومية في إطار المخطط الوطني للتطوير الفلاحي.

بوعلام حمدوش

 

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