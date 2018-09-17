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فيما قالت روسيا إن كل السيناريوهات محتملة

اجتماع أوبك بالجزائر منعرج هام لضمان توازن سوق النفط

  17 سبتمبر 2018 - 20:35   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
اجتماع أوبك بالجزائر منعرج هام لضمان توازن سوق النفط

من المنتظر أن يناقش اجتماع دول  أوبك بالمنتجين المستقلين عنها والمزمع انعقاده الشهر الجاري، كل السيناريوهات سواء بزيادة الإمدادات أو ضبطها، حسبما أكدته روسيا أمس وهي التي أبدتاستعدادها لمناقشة التعاون مع الولايات المتحدةلضمان توازن في السوق، يحدث كل ذلك في انتظار ماستؤول إليه بورصة أسعار سوق النفط التي تسجيل سعر 79 دولار للبرميل نوفمبر المقبل، خاصة بعد تراجع حجم المعروض إثر تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران.

 

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن جميع السيناريوهات الممكنة بخصوص إنتاج النفط قد تخضع للنقاش في اجتماع بين دول أوبك والمنتجين غير الأعضاء في الجزائر خلال الشهر الجاري.

وحول ما إن ستناقش أوبك والمنتجون الآخرون في إطار ما يعرف باسم  أوبك زيادة الإنتاج من المستويات المتفق عليها في جوان، قال نوفاك  أعتقد أن لدينا إمكانية لمناقشة أي سيناريوهات محتملة.

وقال نوفاك في السياق ذاته إن اجتماع أوبك+ سيناقشون توقعات العرض والطلب في الربع الأخير، مضيفا بأن روسيا مستعدة لمناقشة التعاون مع الولايات المتحدة لإحداث توازن في سوق النفط لكنها لا تجري مثل تلك المباحثات في الوقت الراهن.

وتسجل بورصة أسعار النفط في السوق العالمية تعافيا على الرغم من تأكيدات من واشنطن بأن السعودية وروسيا والولايات المتحدة يستطيعون زيادة الإنتاج بسرعة كافية لتعويض نقص الإمدادات من إيران وغيرها.

وكان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري قال في مقابلة مع رويترز الجمعة الماضي، إنه لا يتوقع زيادة كبيرة في الأسعار وأن الدول الثلاث وهي أكبر منتج في العالم، يمكنهم رفع الإنتاج العالمي على مدى 18 شهرا.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا الي 78.34 دولار للبرميل ليعكس خسائر سابقة في الجلسة بنسب0.2 بالمائة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 69.27 دولار للبرميل بعد أن سجل هبوطا في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت صادرات إيران مع خفض عدد أكبر من العملاء، ومن بينهم الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني، الواردات قبل إعادة فرض عقوبات أمريكية في نوفمبر، وتهدف واشنطن لوقف الصادرات الإيرانية تماما لإرغام طهران على إعادة التفاوض بشأن الإتفاق النووي.

مريم سلماوي

 

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