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زيادة عن تقديم تسهيلات وامتيازات

بنك بدر يرفع نسبة القروض الممنوحة للفلاحين إلى 30 %

  17 سبتمبر 2018 - 20:31   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بنك بدر يرفع نسبة القروض الممنوحة للفلاحين إلى 30 %

-جبار:  القروض الممنوحة في شعبة الحبوب تقدر بـ 15 ألف قرض سنويا

قرر بنك الفلاحة والتنمية الريفية توسيع القروض الموجهة للفلاحين،من خلال رفع من نسبته إلى 30 % مقارنة بالموسم الماضي، حيث سيشمل هذا القرار أجهزة العتاد، الأسمدة، الأبقار والأغنام، بينما تقدر القروض الممنوحة من قبل البنك في شعبة الحبوب بـ 15 ألف قرض سنويا.

 

أعطى بنك الفلاحة والتنمية الريفية موافقته الرسمية على رفع نسبة القروض الممنوحة للفلاحين هذا الموسم، حيث تقرر رفعها بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، لتشمل العتاد والأسمدة والأبقار والأغنام، علما أن القروض الممنوحة للفلاحين تقسم إلى نوعين، القرض الرفيق الخالي من النظام الربوي، وقرض التحدي الذي يمنح كل سنة.

وأبرز الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية  بدر بوعلام جبار، أنالقروضالممنوحة في شعبة الحبوب تقدر بـ 15 ألف قرض سنويا، وهو ما تتراوح قيمته بين 15 و20 مليار دينار سنويا، من أجل ضمان تمويل الفلاحين.

وبخصوص الاستثمار الفلاحي، أفاد بوعلام جبار، في تصريح لـ  المحور اليومي، بأنه عن طريق قرض التحدي يتم منح قروض استثماريةللفلاحين،وحددت مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية قيمة قرض التحدي الخاصة بالمشاريع التي حظيت بموافقة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حيث تقدّر قيمة الهكتار بـ 1مليون دينار أي ما يعادل 100 مليون سنتيم فيما يخص الاستغلال الجديد للمستثمرات الفلاحية وتربية الماشية التي لا تتجاوز مساحتها 10 هكتارات و100 مليون دينار، أي ما يعادل 10 ملايير سنتيم لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ممن تتعدى مساحة مستثمراتهم 10 هكتارات، بعد حصولهم على موافقة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وأضاف المتحدث أنه تم إحصاء خلال 2016 قرابة 4800 ملف خاص بالفلاحين المتحصلين على قروض التحدي، حيث تجاوزت قيمته 40 مليار دينار، من أجل تشجيعالفلاحينعلى الاستثمار، خاصة أن مشكل العقار الذي كانوا يعانون منهم قد حل تقريبا من خلال منح عقود الامتيازللفلاحين.

وسيلة قرباج

 

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