فرعون تشارك في الإجتماع السنوي للأبطال الجدد بالصين

تشارك وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمة،هدى إيمان فرعوني ابتداء من اليوم الثلاثاء،في الطبعة الثانية عشر لـ”الاجتماع السنوي للأبطال الجدد”.

والذي تحتضنه تيانجين بجمهورية الصين الشعبية، في إطار أنشطة المنتدى الاقتصادي العالمي.

و أفاد بيان للوزارة أن طبعة هذا العام تأتي تحت شعار”تشكيل المجتمعات المبتكرة في الثورة الصناعية الرابعة”،ستتناول التحديات العالمية الحالية المتعلقة بما يعرف بالثورة الصناعية والاقتصادية والسياسية والمجتمعية والبيئية الرابعة.

كما سيناقش المشاركون المبادئ الضرورية لهذه الثورة،بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات المتسلسلة وانترنت الأشياء، بالإضافة إلى معايير قابلية التشغيل البيني العالمي.

ومن المرتقب أن تشارك الوزيرة في العديد من المؤتمرات والمناقشات التي تتناول هذا الموضوع إضافة إلى حضورها اجتماعات مع شخصيات من عالم العلوم والتكنولوجيا.